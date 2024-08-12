冷眼集／國土計畫 不應讓部會單打獨鬥

去年底出爐的「糧食供需年報」顯示，台灣糧食自給率下降至百分之卅點七，創十年新低。過去錯誤的土地政策造成農地破碎化，農戶生產規模小、生產成本無法降低，加上氣候變遷、農村老化，一公頃的地也養不起一個家，但眾多推力讓土地長出工廠、光電，本是遏止亂象的國土計畫法，最後一哩路愈走愈蹣跚。

糧食安全長期由農業部一肩扛，從區域計畫法銜接到國土計畫法，設定全國農地需求總量應為七十四萬至八十一萬公頃，但保留農地不能一廂情願，要讓農民有尊嚴也不能只有補助。農業部將端出堆疊式補助，必須超越過去零碎、分散式補助，除聚焦透過細緻生態環境補貼提高從農誘因，同時引導維護環境是正確方向。

農業部在過去八年面對產銷失衡時黔驢技窮，以大量撒幣掩蓋施政不力，如何下定決心杜絕過去詬病的沉痾，讓農業預算回到正軌，是農業部的功課。但當農地持有者留住農地，不因獲利而變更土地，實際務農者想盡辦法克服氣候變遷風險，或是為維護生態而降低產量時，守下的糧食安全、永續環境帶來的價值既是公共財，更應是全民的事。

如何在國土計畫上路之際，以「移峰填谷」的方式讓農地與開發達到平衡，除了農業部的堆疊式補償，學者提出讓工商業營收的一部分回饋於農地，並讓土地變更繳交的回饋金，或是未來國土計畫法上路後的國土保育費、影響費，能採持續性繳交，縮小城鄉與部門之間差異，也讓農業縣市扛起糧食安全責任時，不應因轄區遍布農地成為原罪。

國土計畫法主管機關內政部國土署一手扛著區域計畫法、一手捧著國土計畫法，農業補償措施則全落入農業部手中，都不應單打獨鬥。未來的分區除了農業發展區，還包含國土保育區、海洋資源區、城鄉發展區，涉及部會包山包海。賴清德總統主持的氣候變遷對策委員會，要建構韌性永續國土，若未將為因應氣候變遷、確保國土安全的國土計畫法納為中心精神，恐怕最終仍是白忙一場。