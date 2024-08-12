國土新法／補償財源成關鍵 學者：政院應協調

國土計畫法明年四月卅日上路，農業部規畫堆疊式補貼，涵蓋多元生態環境補償，但財源將成為關鍵。長年研究農業經濟的逢甲大學國際貿易系教授楊明憲表示，堆疊式補償本來就應跨部會合作，農業部透過多元化補償，維護農地與環境生態，但國土計畫法的主管機關是內政部，環境給付更與環境部有關，行政院應專案協調整體財源，「不只是在當年度的預算，更應是長期支持的財源」。

楊明憲表示，國土本來就是整個國家的，應跨部會共同守護國土，若只靠政府補貼，再怎麼補都有限，應盡可能與稅收結合。例如，既然農地限制做為工商業用途，工商業的營收是否應有一部分提撥回饋到農地？另外，土地變更時需繳回饋金，目前都只繳一筆，是否應調整為持續性繳交，避免農業有相對剝奪感。

「農業與工商業應同樣受到政府重視。」楊明憲說，農業部設計出生態環境補貼方案，若提高補助只用農業部預算，將排擠農業部其他農業發展的資源與經費，不應如此。

另外，立法院不分朝野立委也開始提出「財政收支劃分法」修正草案，盼能借鏡德國、英國，給予農民一定補償。

曾任國土計畫法審議委員的政大地政系教授賴宗裕建議，可依照「國土法施行細則」第九條，環境資源條件、土地利用現況、地方特性，給予分級比率，並須扣除光電等用電設施，否則將會重演過去種電災難。