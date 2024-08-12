國土新法／陳駿季：研議堆疊式農業補貼

賴清德總統主持首場氣候變遷對策委員會議，盼建構韌性永續國土，明年四月將上路的「國土計畫法」將扮演重要功能。農業部正研議堆疊式給付機制，預計九月底公布，農業部長陳駿季表示，給付機制將比過去更細緻，也將納入多種生態環境給付；他強調，希望農業是個有尊嚴的職業，並非只靠補助，補助是為彰顯守護農地的貢獻，「農民所得提高的前提是農業要進步」。

聯合報陽光行動上周報導國土法即將上路卻面臨子法配套不足、中央地方及部門缺乏整合、產業照顧與城鄉發展失衡等問題。陳駿季揭露農業部對國土計畫法的態度與規畫，農業資源除將更集中於農業發展區，給付機制也將納入更多元的生態環境條件，盼能減緩氣候變遷惡化，並維護農業環境生態平衡，確保糧食生產。

根據國土計畫法，農業發展區分為五類，第一類（簡稱農一）為優良農地、農二為良好農地、農三為坡地農地、農四是都市計畫保護區、農五則是都市計畫農業區。陳駿季表示，農一、農二都是重要的農業生產區域，對農民來說，農一或農二獲得的給付不會有太大差異，但不同類的農業發展區會因不同樣態，農業資源投入也有異。

陳駿季說，目前的「農業環境基本給付」是在特定農業區、一般農業區，維持農糧作物生產使用者，每年每公頃給付一萬元，這是基本的「支持性給付」。為確保糧食安全，引導種植自給率低的雜糧作物，或是採友善、有機種植另有給付。

陳駿季表示，氣候變遷造成農業生產的不確定性愈來愈高，農民經營風險提高，原本的基本給付是否調整，金額正在試算。另外，目前「生態服務給付」只在瀕臨物種與重要棲地，目前也正重新建構，盼涵蓋更多元、細緻模式。

陳駿季舉例，生態環境給付涵蓋多，例如可達減碳增匯目的、有效利用水資源、平地農業生產區可保育自然棲地或位於棲地邊緣等，都有不同給付模式；生產方面，例如果樹採草生栽培、不用化肥，也有不同給付。

這次的堆疊式補貼對地主、實際耕作者也將有所區隔。陳駿季表示，「農地擁有者」保存農地，「實際耕作者」若能維護自然生態、節水環境，貢獻度不同也將有區隔。