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國土計畫法遭指扼殺農民 內政部國土署：絕無此事

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國土署表示，國土計畫各項工作均循序推動中，並無外界所稱國土計畫上路將扼殺農民、放任財團變更土地的疑慮。圖／本報系資料照片
國土署表示，國土計畫各項工作均循序推動中，並無外界所稱國土計畫上路將扼殺農民、放任財團變更土地的疑慮。圖／本報系資料照片

國土計畫之亂遭質疑考驗韌性永續國土政策，內政部國土管理署今天表示，為因應氣候變遷帶來影響，內政部於2018年4月30日公告實施之全國國土計畫，已就氣候變遷因應提出相關指導原則，且國土計畫各項工作均循序推動中，並無外界所稱國土計畫上路將扼殺農民、放任財團變更土地的疑慮。

國土署表示，國土計畫各項配套子法將於今年底前陸續完成，至今已有9縣市提報國土功能分區圖至內政部審議，國土保育地區、農業發展地區之農民權利，也透過國土計畫土地使用管制規則予以保障，且農業部正研擬相關農政資源的投入方式，協助農民繼續從事農業，而國土計畫法上路前提出之各項土地使用變更案，國土管理署亦將督導地方政府依法核實審查。

國土署指出，國土計畫法相關子法已明定得定期透過計畫檢討劃設適當國土功能分區外，也已將國土保育地區、農業發展地區民眾權利保障，納入國土計畫土地使用管制規則規範，配合農業部針對農業發展地區規劃投入相關農政資源，待國土計畫法上路後，確實保障民眾權益。

此外，國土署強調，國土功能分區並非永以為定、一成不變，地方政府未來可視實際發展需要，透過國土計畫通盤檢討或鄉村地區整體規劃來調整功能分區，或另訂符合地方特色的土地使用管制規則。

國土署表示，國土計畫法的落實，是為了建立國土空間的使用秩序，追求產業發展與環境永續的雙贏。對於農民權益與產業發展、氣候變遷等因應作為，一定會積極協調均衡發展，並積極溝通，穩健推動國土計畫法。

內政部 國土署 國土計畫法 農民

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