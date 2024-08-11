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罷團回應馬英九褻瀆論點 稱「固樑=守護中華民國」說法才是汙衊憲法

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
前總統馬英九今天再訪基隆，力挺市長謝國樑迎戰罷免案，號召民眾投下「不同意罷免」票。記者邱瑞杰／攝影
前總統馬英九今天再訪基隆，力挺市長謝國樑迎戰罷免案，號召民眾投下「不同意罷免」票。記者邱瑞杰／攝影

前總統馬英九今天再訪基隆，力挺市長謝國樑迎戰罷免案。馬說，罷免是人民的權利，但要罷免壞蛋，罷謝是褻瀆憲法、褻瀆民主。發動罷免團體回應，罷謝理由充足到市民都清楚感受到正當性，把「固樑」和「守護中華民國」畫上等號，才是汙衊憲法。

發動罷免謝國樑人士成立「山海公民拆樑行動」，透過團隊力量推動連署，基隆市選委會查對連署人名冊後，依據初審結果，中選會宣布罷免案成立幾無懸念。馬英九今午和謝國樑到基隆廟口品嘗小吃，號召民眾投下「不同意罷免」票挺謝。

馬英九說，選舉、罷免、創制、複決是憲法賦予人民的權利，人民有權，才能讓官員、議員為人民做事，但是要罷免壞蛋、不要罷免好人，罷免好市長是褻瀆憲法、褻瀆民主。謝國樑是勤政愛民的市長，支持他都來不及，呼籲大家支持謝國樑，唯有這樣基隆才能走上民主、自由、繁榮大道。

山海公民拆樑行動反擊馬英九的說法，指馬中中「勤政愛民的市長」，實際行為是放任公車不斷拋錨，遇到所有權爭議直接違法破門，宛如強盜。聽聞山崩，議員三催四請才願意前往現場勘災，早年當立委也是出席率最低的缺席王，這樣算勤政嗎？

至於謝國樑是否「愛民」，罷團表示，在發動罷免發生前，謝直接指稱基隆市民是網軍、甚至一一封鎖，現在才在車站及路口鞠躬打招呼，完全不見對市民的關心，反而是只在乎自身的政治生涯。

馬英九指罷免謝國樑是對憲法的冒犯，罷團也指這種說法是笑話。首先馬身為哈佛大學法學博士，竟然連憲法條規定人民有選舉、罷免、創制及複決權都不知道？依照憲法合法提出罷免如何冒犯？還是馬口中的憲法是他國憲法？

罷團指出，馬英九可能忘記了，過去沒有正當理由的「輸不起的罷免」，都是國民黨提出的，即便如此各界依然尊重。這次基隆罷免市長的理由，充足到市民們皆清楚感受正當性，「感謝國民黨再度為台灣示範何謂我行你不行」。

前總統馬英九今天再訪基隆，力挺市長謝國樑迎戰罷免案，號召民眾投下「不同意罷免」票。記者邱瑞杰
前總統馬英九今天再訪基隆，力挺市長謝國樑迎戰罷免案，號召民眾投下「不同意罷免」票。記者邱瑞杰
前總統馬英九今天再訪基隆，力挺市長謝國樑迎戰罷免案，號召民眾投下「不同意罷免」票。記者邱瑞杰
前總統馬英九今天再訪基隆，力挺市長謝國樑迎戰罷免案，號召民眾投下「不同意罷免」票。記者邱瑞杰

山海公民拆樑行動 罷免 謝國樑 馬英九

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