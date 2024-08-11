美大選川普、賀錦麗旗鼓相當 學者籲兩邊都要押寶

「川普睚眥必報，政府不要只押寶一方，需儘速接觸雙方幕僚人選。」學者嚴震生針對目前美國大選詭譎局勢如此建議。學者黃介正也希望賴不要再專注內鬥，若不移轉為「境外應變」，恐難因應美選後的美中台新形勢。學者黃奎博則說，賴團隊面對美國政策可能的變化，很難看到及時回應，盼多以國家利益為考量。

外交政策可能有變

美國大選局勢多變，淡江戰略所副教授黃介正近日投書媒體表示，川普與拜登的支持率，雖然多在3%誤差範圍內，但自2023年9月中旬以降，川普一直維持微幅領先。對於熟悉選戰操盤的人士而言，在距離投票不到100天的時刻，此一趨勢當然會令民主黨焦慮不已。

他分析，川普目前仍領先賀錦麗20餘張選舉人票，然而民調無分軒輊的賓州、密西根、威斯康辛、內華達、亞利桑那5個搖擺州就有61張選舉人票，誠乃兵家必爭之地，以目前搖擺州平均民調趨勢估算，川普只要拿下任何2個搖擺州就會當選，民主黨盼在僅剩下80餘天的選戰突圍，仍是前途多艱。

「賀錦麗絕對不是拜登，如今的川普也不是2016年的素人。」黃介正表示，對照8年來的國際形勢變化，兩人的外交政策不會完全複製過往，但面對美中變局，賴政府團隊520就職以來，仍對在野黨多方打壓，可見台灣生存發展的關鍵在於國際變局，賴政府重心若不移轉為「境外應變」，恐難因應美選後的美中台新形勢。

不要都遷就美國

政大外交系教授黃奎博受訪時也說，賀錦麗剛挑選完副手，目前有加分行情，支持度有追回來，但長期來說，由於川普過去較聚焦攻擊現任總統拜登，雙方也尚未展開辯論，因此他認為還有一番廝殺，搖擺州的輸贏現在也很難預測。

黃奎博分析，川普目前的國安幕僚多為對中鷹派，但川普自己除了希望對中國課稅以外，對中有軟有硬，而且他若當選，會是第二次當總統，不會像第一次那樣沒經驗，因此個人意志將更影響對中政策；至於賀錦麗，普遍認為會是「拜規賀隨」，但賀錦麗匆忙接任，尚未形成自己政策，也不確定國安幕僚由誰接任（布林肯、蘇利文離任機會高），因此還要觀察。

「新團隊對美經驗就是不多！」黃奎博說，賴總統的團隊雖然有前總統蔡英文的舊人，但如今新團隊逐漸上任，對美溝通似乎就沒有以前好。他強調，雖然賴對美是「蔡規賴隨」，但反過來就是過度依順，沒有足夠的自主性，面對美國政策可能的變化，很難看到政府有及時回應。他呼籲賴政府以我國國家利益為主要判斷，不要事事遷就美國。

民主黨副手互補性高

政大國關中心兼任研究員嚴震生受訪時則說，民主黨希望能將鐵鏽區（賓州、威斯康辛與密西根），還有陽光帶（內華達、亞利桑納與佛羅里達等）贏下來，目前民主黨提名副手華茲，就是希望透過其中西部、正直、原汁原味美國人的特質，贏得鐵鏽帶的支持，「2016年希拉蕊就是輸掉這3個州，」嚴震生說。

嚴震生分析，華茲就像鄰家大叔，可以彌補賀錦麗的菁英感，且華茲在中國教過書，能輔佐賀錦麗的對中政策，讓政策更理性；川普的副手范斯雖然也是美國人白手起家精神的代表，但與川普同質性太像，且如今早已變身富豪，擴張選票的效果有限，未來就要看華茲能否爭取中西部選民更多選票，尤其是搖擺州。

「賀錦麗當選，對台灣較有利！」嚴震生認為，若賀錦麗當選、共和黨掌握國會，共和黨基於反中，就不會讓賀錦麗做出對台不利行為；但他也強調，美國大選仍有高度不確定性，政府應該雙方都要押寶、接觸可能幕僚人選，若沒有接觸川普，以其睚眥必報的個性，加上仍要求台灣付更多保護費，若押寶忽略恐對台不利。

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