公視、民眾黨自砸招牌 斲傷民眾信任

民眾黨近日傳出政治獻金有帳務「瑕疵」，加上新竹市長高虹安才因貪汙停職，讓各界對於民眾黨的觀感不佳；公視則出現員工將臉書粉專營利匯入私人帳戶長達3年的醜聞。過去各界對民眾黨與公視的期待是超越藍綠、獨立清新，但近日都出現讓人無法信任的醜聞，令人失望惋惜。

累積負面觀感

民眾黨近日遭爆料，主席柯文哲去年競選總統期間，所募得政治獻金疑似轉入「木可公關公司」，有3筆總額高達916萬的支出疑似「作假帳」。民眾黨雖致歉稱「帳務處理瑕疵」，會盡快補正資料，但過往政壇很少爆發類似事件，加上民眾黨籍（現已退黨）的新竹市長高虹安也因貪汙去職，瞬間累積了許多負面觀感。

無獨有偶，公視旗下的「公視台語台」、「公視＋」，傳出員工將臉書粉專營利匯入私人帳戶長達3年，直到今年7月初才返還公款。公視隔1個月公告懲處，卻僅對該員工記大過1次，也引發議論。

國家給予公廣集團預算便是期待能如BBC、NHK般獨立自主，如今卻出現貪汙醜聞，恐降低民眾對公廣集團的信任。

傷害組織核心價值

民眾黨面對如此爭議，柯文哲妻子陳佩琪說「有犯意、未有犯行」，與母親何瑞英「我兒子在學校品行第一！」的說法，又讓爭議繼續延燒。如果有犯錯，只要坦然面對即可，如今卻又有失分發言，也讓許多選民對於民眾黨「超越藍綠」的價值多了更多不信任，未來如何期許政壇這一股制衡的力量？

除了員工侵吞公款之外，公廣集團也曾鬧出先前「公視台語台」疑似製作專題聚焦基隆市長謝國樑的罷免案，因此也讓民眾對公廣集團的獨立性搖頭嘆息！

最高標準自我要求

自栩「超越藍綠」的民眾黨，如今爭議不斷的態樣似乎很難說服選民「超越藍綠」；公廣集團的獨立自主，如今也因為貪汙、紀錄片爭議受到質疑。在在顯示了這兩個領域都沒有以最高標準自我要求，以致累積的名聲毀於一旦：民眾黨折損的是第三黨的監督力道，公視失去的則是公廣媒體的獨立性，令人惋惜！管理眾人之事者，能不慎乎？

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