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廟口夜市大啖美食 馬英九香腸 「一口吃」⋯被問不怕燙？11字幽默回應

聯合報／ 記者邱瑞杰葉德正／基隆即時報導
前總統馬英九（右）和基隆市長謝國樑（左）今到廟口夜市攤位品嘗「一口吃香腸」，因為剛烤好所以有點燙口。記者邱瑞杰／攝影
前總統馬英九（右）和基隆市長謝國樑（左）今到廟口夜市攤位品嘗「一口吃香腸」，因為剛烤好所以有點燙口。記者邱瑞杰／攝影

前總統馬英九和基隆市長謝國樑，今午一起到奠濟宮上香，再前往廟口夜市攤位品嘗美食。兩人選了「一口吃香腸」，因為剛烤好，謝發現「一口吃」很燙，提醒馬英九要注意，但馬已入口。謝問馬「您不怕燙？」馬回說，「我不是不怕燙，我假裝不燙。」

發動罷免謝國樑連署達標，經過基隆市選委會查對連署人名冊，依據初審結果，罷免案獲中選會宣布成立已無懸念，罷免團體、謝陣營、國民黨和民進黨近期都加大宣傳力度，爭取民眾支持。

馬英九7月21日曾到基隆市七堵南興市場挺謝，與謝國樑一起掃街拜票。當天發生罷團把國民黨宣傳圖卡主題「挺善樑」，改成「挺罷樑」。國民黨認為侵權及違反選罷免提告，罷團則稱是人民表達言論自由的方式，未涉違法行為。

馬英九今天下午1點半再次到基隆力挺謝國樑，兩人先到奠濟宮參拜，由副主委林成鐘出面接待，林還介紹馬英九贈匾仍高掛在廟內。

馬英九和謝國樑一行人在廟埕，或沿著仁三路行走時，不少民眾要求和馬英九合照，馬都樂意配合。馬謝先到「天一香」吃午餐，接著轉往「一口吃」買香腸。

馬謝到了一口吃攤位旁，店家還忙著烤香腸。馬、謝在攤位外等了一會兒，店家才把碗裝的一口吃香腸送出來。馬謝在品嘗前，先讓媒體記者拍照才開始享用。

馬英九在吃香腸之前，先朝香腸吹了幾口氣散熱，並說雖然名為一口吃香腸，但他不建議一口吃下去，因為那樣就沒法慢慢品味。馬先吃了一小口，本想分成三口吃，但因剩下的分量不多，決定全部入口。

謝國樑吃香腸時，發現剛烤好的香腸有點燙，所以不適合一口吃，否則會燙到。謝也想提醒身旁的馬英九注意，發現馬已經把香腸全吃進嘴中。謝問馬「您不怕燙？」馬幽默回應「我不是不怕燙，我假裝不燙。」

前總統馬英九（右）和基隆市長謝國樑（左）今到廟口夜市攤位品嘗「一口吃香腸」，因為剛烤好所以有點燙口。記者邱瑞杰／攝影
前總統馬英九（右）和基隆市長謝國樑（左）今到廟口夜市攤位品嘗「一口吃香腸」，因為剛烤好所以有點燙口。記者邱瑞杰／攝影
前總統馬英九（右）和基隆市長謝國樑（左）今到廟口夜市攤位品嘗「一口吃香腸」，因為剛烤好所以有點燙口。記者邱瑞杰／攝影
前總統馬英九（右）和基隆市長謝國樑（左）今到廟口夜市攤位品嘗「一口吃香腸」，因為剛烤好所以有點燙口。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 香腸 馬英九

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