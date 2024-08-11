廟口夜市大啖美食 馬英九香腸 「一口吃」⋯被問不怕燙？11字幽默回應

前總統馬英九和基隆市長謝國樑，今午一起到奠濟宮上香，再前往廟口夜市攤位品嘗美食。兩人選了「一口吃香腸」，因為剛烤好，謝發現「一口吃」很燙，提醒馬英九要注意，但馬已入口。謝問馬「您不怕燙？」馬回說，「我不是不怕燙，我假裝不燙。」

發動罷免謝國樑連署達標，經過基隆市選委會查對連署人名冊，依據初審結果，罷免案獲中選會宣布成立已無懸念，罷免團體、謝陣營、國民黨和民進黨近期都加大宣傳力度，爭取民眾支持。

馬英九7月21日曾到基隆市七堵南興市場挺謝，與謝國樑一起掃街拜票。當天發生罷團把國民黨宣傳圖卡主題「挺善樑」，改成「挺罷樑」。國民黨認為侵權及違反選罷免提告，罷團則稱是人民表達言論自由的方式，未涉違法行為。

馬英九今天下午1點半再次到基隆力挺謝國樑，兩人先到奠濟宮參拜，由副主委林成鐘出面接待，林還介紹馬英九贈匾仍高掛在廟內。

馬英九和謝國樑一行人在廟埕，或沿著仁三路行走時，不少民眾要求和馬英九合照，馬都樂意配合。馬謝先到「天一香」吃午餐，接著轉往「一口吃」買香腸。

馬謝到了一口吃攤位旁，店家還忙著烤香腸。馬、謝在攤位外等了一會兒，店家才把碗裝的一口吃香腸送出來。馬謝在品嘗前，先讓媒體記者拍照才開始享用。

馬英九在吃香腸之前，先朝香腸吹了幾口氣散熱，並說雖然名為一口吃香腸，但他不建議一口吃下去，因為那樣就沒法慢慢品味。馬先吃了一小口，本想分成三口吃，但因剩下的分量不多，決定全部入口。