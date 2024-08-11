澳洲、加拿大重申台海穩定 外交部：民主陣營共識

澳洲與加拿大9日發表加強國防關係聯合聲明，重申維護台海穩定重要性。外交部今天表示，這是繼加拿大軍艦通過台灣海峽再次發聲挺台，顯示這是國際民主陣營的共識。

加拿大國防部長布萊爾（Bill Blair）與澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）9日在加拿大舉行雙邊會議後，發表聯合聲明。

該聲明重申維持台海和平穩定及反對單方改變現狀的立場，加、澳呼籲透過和平及對話解決分歧，而非採取威脅或武力及脅迫。雙方也強調預防及嚇阻印太區域發生衝突的重要性，並對中國升高在南海及台灣周邊的軍事行動表達關切。

外交部發布新聞稿指出，對於加拿大及澳洲表達對台海安全穩定現狀的堅定支持，外交部表示誠摯歡迎與肯定。

外交部表示，加拿大國防部長布萊爾曾於7月31日公開證實加國軍艦通過台灣海峽，並在6月新加坡「香格里拉對話」的場邊雙邊會議向中國國防部長董軍關切中國從今年1月台灣總統大選以來在台灣周邊的軍事行動，展現加拿大重視及支持台海和平穩定及自由開放的一貫立場，也顯示維護台海安全已經是國際民主陣營的一致共識。

外交部說，台灣身為國際社會負責任的成員，將持續與加拿大、澳洲及全球所有理念相近夥伴共同合作，堅定捍衛民主，為台海、區域乃至全球的和平、穩定及繁榮貢獻心力。