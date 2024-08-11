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馬英九過往兩岸言論遭疑 謝國樑：基隆市民要的是和平

聯合報／ 記者邱瑞杰葉德正／基隆即時報導
基隆市長謝國樑指出，基隆是台灣國門，任何國際與兩岸衝突，在過去歷史上都是第一線戰場，基隆民眾對台灣和平的感受，比其他縣市都還要深刻。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑指出，基隆是台灣國門，任何國際與兩岸衝突，在過去歷史上都是第一線戰場，基隆民眾對台灣和平的感受，比其他縣市都還要深刻。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑面臨罷免投票，今天再度邀請前總統馬英九到場助選，有綠營議員質疑馬英九過往兩岸言論可能影響基隆市民投票意願，謝國樑指出，基隆是台灣國門，任何國際與兩岸衝突，在過去歷史上都是第一線戰場，基隆人對台灣和平的感受，比其他縣市都還要深刻，基隆市民要的是和平，民進黨議員講的完全沒辦法在基隆民眾身上起任何變化。

繼民眾黨立委黃珊珊，今天再度邀請馬英九，未來是否可能邀請民眾黨主席柯文哲，謝國樑表示，感謝跟歡迎所有國民黨、民眾黨好朋友來共同宣傳市政以及支持國樑，柯主席是他非常敬重的前輩，非常期待他到基隆一起參加市政與更多活動。

外界質疑謝市府市政、黨政不分，謝國樑回應，請大家放心，他們在上班時間都是在推動市政，讓大家知道基隆有更多建設政策，周末當然必須要來宣傳「不同意罷免」，因為很多市民根本不清楚票怎麼投，是中選會積極把投票日期提前，趁基隆民眾還搞不清楚，就把票投完。

謝國樑說，因中選會了解民眾愈了解這張選票、意義，他們獲勝的機會會不斷降低， 甚至不可能會贏，才會不斷想辦法用不同方式把選舉提前，目的是讓基隆民眾不了解這張從未投過的一票是什麼意義。

謝國樑指罷免是綠與公民團體合作，被前市長林右昌批評抹黑，謝國樑今天說，民眾都看得很清楚，這個罷免案從頭到尾都是民進黨結合公民團體在操作，在不同階段、做不同程度露出，最後關頭傾巢而出，是他們一貫方式，有SOP，他這樣講沒有過當發言。

謝國樑 馬英九

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