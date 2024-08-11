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主動跟馬英九握手 謝國樑：上次握好幾次因而贏得勝利

聯合報／ 邱瑞杰葉德正／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天再度找來馬英九助選。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天再度找來馬英九助選。記者邱瑞杰／攝影

前總統馬英九今天再度到基隆聲援基隆市長謝國樑，謝國樑在致詞時，質疑這次中選會非常急促，想要趕快舉行選舉，民眾都還不清楚罷免投票選項，中選會目的就是希望大家還沒搞清楚事情前，投票就已經結束。謝國樑致詞後，更主動握起馬英九的手，強調上次選舉握了很多次讓他贏得勝利，這次等於重選，希望能再度贏得勝利。

謝國樑說，感謝馬總統再次回到基隆來，幫未來的投票助選，有很大的幫助，最近選情局勢，就是感覺中選會非常急促，且想很快通過這次罷免投票，盡速舉行選舉。

謝國樑說，他在宣傳投票過程中，仍有很多基隆民眾不了解這張罷免投票選項，很多鄉親跟支持者都說「因為我們支持你，我們不會出來投這一票」，很多人以為罷免投票只有支持罷免這個選項，他直言，短時間內投票，讓民眾資訊不透明，在還沒搞不清楚事情前，這場投票就已經結束，這是中選會的目的，並不斷施壓，希望將選舉日期壓前。

謝國樑說， 資訊不透明前提下投票是不完整的民主，感謝馬總統出來宣傳不同意罷免，並出來主持公道，呼籲大家一定要出來投票，不同意罷免。

投票 罷免 謝國樑

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