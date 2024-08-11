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公視小編爆侵吞公款 羅智強：僅行政懲處根本就是包庇

聯合報／ 記者屈彥辰張睿廷／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照

公共電視內部傳出弊案，公視台語台、公視＋臉書粉專小編楊姓員工將粉專營利匯入自己的帳戶，將侵吞款項繳回公視後，被公視懲處記一支大過。國民黨立委羅智強指出，公視小編侵吞公款已涉法律刑責，公視卻僅做行政懲處，此舉已有包庇之嫌，不符民意期待。

羅智強表示，公視小編涉嫌將官方臉書粉專的18萬元營利匯入自己帳戶長達3年，公視卻僅懲處一支大過？更可惡的是，這位小編被查出侵吞公款，第一時間還並未主動歸還，不透漏自己就是綁定帳戶的持有者，公視從去年8月查到今年6月確定之後，才在7月歸還18萬元。

羅智強接著說，侵吞公款，已涉法律刑責，公視竟然只做內部行政懲處，不只並未汰除，更沒有採取法律行動來究責，這豈止是螺絲鬆掉，已有包庇之嫌。

羅智強表示，過去幾年，公視的宣傳內容失去原有公共性，時常有為執政黨擦脂抹粉、對在野黨惡意抹黑的情事發生，包括諷刺立法院長韓國瑜、民眾黨主席柯文哲，近期甚至製作「拆樑影片」，內容偏頗。如今涉及宣傳經營的小編又涉入侵吞公款疑雲，公視包庇之態度不免啟人疑竇。無論是維護宣傳之公共性，以及內控自律，公視的表現都不符合民意期待。

公視 羅智強 韓國瑜

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