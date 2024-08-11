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美國民主黨議員團訪台 將晉見賴總統

中央社／ 台北11日電

美國聯邦眾議員史垂克蘭今天率領民主黨議員團訪台。外交部今天表示，訪團將晉見總統賴清德與副總統蕭美琴，歡迎美國國會對台海和平的支持。

外交部發布新聞稿指出，美國聯邦眾議員史垂克蘭（Marilyn Strickland，另譯，史崔珂蘭）率領民主黨議員團於11日至15日訪問台灣，訪團成員包括眾議員布朗莉（Julia Brownley）、德田（Jill Tokuda）、克勞基特（Jasmine Crockett）及所屬幕僚。

外交部表示，誠摯歡迎訪賓一行來訪，以具體行動彰顯美國國會對台灣及台海和平與穩定的堅定支持。

外交部指出，訪團在台期間將晉見賴總統、蕭副總統，並接受外交部長林佳龍款宴，就台美關係、台海及區域安全情勢等重要議題交換意見。這次訪團成員均由女性議員組成，也期待就女性參與公共事務等議題進行交流。

外交部說，德田去年6月曾隨同美國聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）訪團來台，其他成員則為首次訪台，4位議員都長期關注印太情勢及台海安全且立場友台，過去曾分別以連署議案等多元方式，肯定台灣民主並傳達對台灣人民的支持。

外交部指出，面對中國持續以灰色地帶手段侵擾台海周邊並企圖片面改變區域現狀，史垂克蘭等議員訪台，是以具體行動展現對台灣的支持。

外交部表示，未來外交部也將持續與美國國會及行政部門等各界友人攜手合作，進一步推動台美奠基於共享價值及利益的緊密夥伴關係，共同促進區域和平、穩定與繁榮。（編輯：蘇志宗）11308011

外交部 美國 議員

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