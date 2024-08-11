快訊

AI股大回檔讓散戶驚慌 專家解析輝達股價真的合理嗎？

國土法「使用地」變革 學者憂無土地身分證讓農地流失

林郁婷暖心「為對手整理衣領」 蕭彤雯感動讚：溫暖善良極有風度

民主黨全代會在即 民主黨議員團訪台

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照片
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照片

2024民主黨全國代表大會，將於8月19日至22日在芝加哥聯合中心舉行，美國聯邦眾議員史崔珂蘭（Marilyn Strickland）今天仍率領民主黨議員團訪問台灣，外交部誠摯歡迎訪團，以具體行動彰顯美國國會對台灣及台海和平與穩定的堅定支持。

美國民主黨全代會即將登場，美國眾議員史崔珂蘭仍率領民主黨議員團訪台，展開為期5日的訪問，訪團成員包括眾議員布朗莉（Julia Brownley）、德田（Jill Tokuda）、柯珞珂特（Jasmine Crockett）及所屬幕僚。

外交部指出，訪團在台期間將晉見賴清德總統、副總統蕭美琴，並接受外交部長林佳龍款宴，與我方就台美關係、台海及區域安全情勢等重要議題交換意見。這次訪團成員均由女性議員組成，也期待就女性參與公共事務等議題進行交流。

外交部表示，德田去年6月曾隨同美國聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）訪團來台，其他成員則為首次訪台，４位議員都長期關注印太情勢及台海安全且立場友我，過去曾分別以連署議案等多元方式，肯定台灣民主並傳達對台灣人民的支持。

外交部表示，面對中國持續以灰色地帶手段侵擾台海周邊並企圖片面改變區域現狀，史崔珂蘭等議員訪台，是以具體行動展現對台灣的支持。未來外交部也將持續與美國國會及行政部門等各界友人攜手合作，進一步推動台美奠基於共享價值及利益的緊密夥伴關係，共同促進區域和平、穩定與繁榮。

外交部 美國 議員

延伸閱讀

後來居上！賀錦麗3搖擺州領先川普4個百分點 扭轉拜登退選前劣勢

一掃拜登退選前弱勢！紐時民調：賀錦麗在3關鍵搖擺州超前川普

WSJ：賀錦麗沒挑夏皮洛 部分立場不利民主黨團結

賀錦麗選副手靠直覺！賓州長夏皮洛「這點」不如華茲才出局

相關新聞

公視小編吞公款懲處只一支大過 李彥秀質疑背景有多硬

公共電視傳出內部弊案，負責公視台語台、公視＋臉書粉專小編楊姓員工，涉嫌將臉書粉專營利匯入自己帳戶，公視日前公告懲處，楊姓...

林郁婷奪金 韓國瑜賀：中華健兒真的不簡單

我國女子拳擊好手林郁婷在巴黎奧運女子拳擊57公斤賽事拿下金牌。立法院長韓國瑜今天表示，中華健兒真的都不簡單，每一位出賽代...

民主黨全代會在即 民主黨議員團訪台

2024民主黨全國代表大會，將於8月19日至22日在芝加哥聯合中心舉行，美國聯邦眾議員史崔珂蘭（Marilyn Stri...

續用核電穩供電？國家氣候變遷對策委員會唱雙簧？

日前國家氣候變遷對策委員會召開首次會議，然而4小時的冗長會議並未針對外界關注的核電議題進入深水區討論。有部會人士分析，賴...

國土法「使用地」變革 學者憂無土地身分證讓農地流失

賴清德總統主持的首場「國家氣候變遷對策委員會」結束後，各界聚焦核能政策。不過，會中委員也多次提及新增電力需求時應考慮國土承受力，環境部長彭啟明也強調「調適」策略中農業的重要性。因應氣候變遷與確保國土安全，明年4月30日將上路的國土計畫法將是重要上位政策，但由於從區域計畫法接軌國土計畫法，「使用地」編定將出現大變革，曾任國土計畫法審議委員的政大地政系教授賴宗裕直指，國土功能畫設結果將使農地消失。...

名人思生活／周錫瑋種花減碳 作畫廢寢忘食

前台北縣長周錫瑋離開政壇後潛心作畫，也開過畫展；近年更精進園藝技能，今年下半年不只要展畫，還會一同展出植栽，就叫「周錫瑋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。