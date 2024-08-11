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續用核電穩供電？國家氣候變遷對策委員會唱雙簧？

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
賴清德總統日前主持國家氣候變遷對策委員會。圖／總統府提供
賴清德總統日前主持國家氣候變遷對策委員會。圖／總統府提供

日前國家氣候變遷對策委員會召開首次會議，然而4小時的冗長會議並未針對外界關注的核電議題進入深水區討論。有部會人士分析，賴政府對核能使用的態度開放，其實是要手抓反核的「面子」和透過核能穩定供電的「裡子」，實則一場獨唱的雙簧戲。

本次委員會雖然重點主題放在氣候變遷的影響衝擊和我國電力供需、轉型與挑戰等，但總統賴清德的「二次能源轉型」是否包含核能的使用更讓外界關注，尤其當賴總統會中裁示未來不排除新進的核能技術，加上先前520就職至今鮮少再談及非核家園，賴政府的能源政策確實不再延續蔡政府的路線。

本次委員會雖然沒有實際討論到核能，但從委員會的組成便可看出，當執政黨與其支持者仍將反核作為政治圖騰時，賴總統不只讓支持核能人士擔任委員，甚至任用簡又新、李遠哲兩位在使用核電態度上偏向支持的顧問，而顧問係指給予最適當建議與解方的人，可見賴總統已不再堅持所謂不缺電的對外主張，而是穩定供電的決心。

有部會人士分析，這樣的布局其實別有用心，一來民進黨多年以來主張非核家園，「面子」即反核的神主牌，但無論是公開表態支持核二、核三延役的和碩董事長童子賢，加上台灣永續能源研究基金會（TAISE）在7月底公布的最新民調，有超過6成民眾支持以「核電」作為2050淨零因應策略等，顯示賴總統在經濟戰略上使用核能已是規畫之一，但也需要透過多數民意來推動政策，並給支持者一個交代，這就是「裡子」。

該人士表示，這些支持核能的委員和賴清德都相當熟識，在社經地位也有舉足輕重的話語權，難道總統會不知道他們支持核能的立場？當賴總統稱能源議題並非擁核與反核的是非題時，或許賴總統心中早有答案。

反核 核能 核電

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