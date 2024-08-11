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公視小編吞公款懲處只一支大過 李彥秀質疑背景有多硬

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
公視員工將臉書粉專營利匯入私人帳戶長達3年，約莫新台幣18萬元，直至今年7月初才返還公款。圖／聯合報系資料照
公視員工將臉書粉專營利匯入私人帳戶長達3年，約莫新台幣18萬元，直至今年7月初才返還公款。圖／聯合報系資料照

公共電視傳出內部弊案，負責公視台語台、公視＋臉書粉專小編楊姓員工，涉嫌將臉書粉專營利匯入自己帳戶，公視日前公告懲處，楊姓員工被記大過一次。國民黨立委李彥秀今天質疑，該員工侵占公視款項3年時間，竟然只被懲處1支大過，公視還為該員工涉及不法行為百般開脫，令人不禁好奇該名員工背景有多硬。

公共電視傳出內部弊案，楊姓員工將臉書粉專營利匯入私人帳戶長達3年，侵吞款項約18萬元，被發現後今年7月初才返還公款，本月8日被公告懲處記大過1次，下周將提送董事會報告。主管機關文化部則表示，依「公共電視法」規定，尊重公視經營獨立自主及專業治理。

李彥秀表示，公視台語台、公視＋臉書粉專小編楊姓員工將臉書粉專營利匯入私人帳戶，時間長達3年，直到公視透過繁複過程查找才發現犯行，離譜的是，公視竟然只對該員工記大過1次。

李彥秀指出，此行為已涉犯刑法「業務侵佔罪」，公視不但沒有依法送辦追究責任，通篇新聞稿更是前後矛盾，為員工的侵佔行為擦脂抹粉，不免令人質疑，該名員工是否後台相當硬？

李彥秀批，公共電視成立的目的，應是提供完整資訊，服務公眾，但現在的公共電視已成為特定政黨的打手與側翼，失去公共性，只服務特定立場。過去，諷刺韓國瑜是「韓極混」（蕃薯粉），柯文哲是「練痟話」（亂說話）；公視台語台「台灣記事簿」更毫不遮掩製作「拆樑行動」專輯，內容偏頗宣傳罷免，不倫不類更不專業，明顯違反選罷法。

李彥秀表示，立法院去年6月修法替公視解套，解除每年捐贈給公視9億元的預算上限，文化部黑潮計畫也給了6億經費，但人民的納稅錢卻把公視養成了綠衛兵、新黨媒，實在令人難以接受。

國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片

公視 台語 李彥秀

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