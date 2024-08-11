聽新聞
test
0:00 / 0:00

名人思生活／周錫瑋種花減碳 作畫廢寢忘食

聯合報／ 記者李成蔭王慧瑛／新北報導
前台北縣長周錫瑋離開政壇後潛心作畫，更精進園藝技能，今年下半年不只要展畫，還會展出植栽。記者許正宏／攝影
前台北縣長周錫瑋離開政壇後潛心作畫，更精進園藝技能，今年下半年不只要展畫，還會展出植栽。記者許正宏／攝影

前台北縣長周錫瑋離開政壇後潛心作畫，也開過畫展；近年更精進園藝技能，今年下半年不只要展畫，還會一同展出植栽，就叫「周錫瑋的花與畫」。

周錫瑋的工作室門口就吊掛盆栽，牆面布滿自己和收藏的畫作，他說，從小就相信自己很會畫畫，讀國中時在植物園與同學邊畫邊聊，竟然無意間就得到全市彩色寫生比賽第二名。從政多年，仍保有畫畫的興趣，縣長卸任後，在新竹關西租了一塊農地，整理成花園及畫室。

周錫瑋說，關西畫室的農地約1公頃，他種了繡球花、口紅花等多種花卉，大家以為種花很簡單，其實相當不容易，除要固定修剪，環境控制也很重要。以繡球花來說，需要水分，但又不能太潮濕，否則根會積水爛掉；他笑稱自己嘗試過程也種死很多花，但慢慢種活了，植物似乎也知道你在照顧它。

周錫瑋認為畫畫是修養，也是享受的過程，常在畫室一待就是好幾個小時，有次畫到凌晨一時忘了吃飯，簡直到「廢寢忘食」程度，因為在作畫的世界裡，時間是不存在的，會一直想要把心中想到的畫面呈現出來，繪畫過程也會刺激新的靈感。

周錫瑋畫作有一些抽象的藝術作品，大自然元素也不少，他說，為了畫瀑布和大自然，讓他常接觸大自然現場，透過實地走訪「調整焦距」，邊休閒邊思考構圖用哪種畫法來表達。

周錫瑋說，少為人知的是，畫畫其實非常需要體力，他做許多運動保持身材及體力，像伏地挺身、有氧體操、滑步機、深蹲等每天兩次。他也為自己規畫6個人生目標「乾淨、自然、美麗、健康、永續、減碳」，做的每件事情都達到其中的一兩項就算達標，種花就有減碳、美麗的效果。

因為涉獵園藝和減碳，周錫瑋還參與世界農業科技創新大會，發表植栽及減碳的看法，今年11月底規畫在台北以「周錫瑋的花與畫」為主題辦個人展。

近年在各種輔選場合都看得到周錫瑋的身影，有可能東山再起嗎？聽到政治話題，周錫瑋語帶幽默轉頭笑著跟助理說「下次要問清楚記者採訪主題」，他說，現在根本不會想這些事，有些事因緣成熟，自然就會發生。

周錫瑋 減碳 畫作

延伸閱讀

經濟日報社論／二次能源轉型 須兼顧三目標

淡水植栽藝術 鹿角蕨成為另類的宅經濟

三三會：延役才能落實減碳

遠東SOGO簽減碳承諾書 台灣首例

相關新聞

名人思生活／周錫瑋種花減碳 作畫廢寢忘食

前台北縣長周錫瑋離開政壇後潛心作畫，也開過畫展；近年更精進園藝技能，今年下半年不只要展畫，還會一同展出植栽，就叫「周錫瑋...

【即時短評】固樑藍白合馬英九要加柯文哲 綠合作罷樑

基隆市長罷免案進入第三階段投票幾已成定局，藍黨內大咖主席朱立倫、前總統馬英九等頻到基隆造勢，要穩住藍軍基本盤，今天民眾黨...

陳佩琪涉違法開人頭公司…柯美蘭聞訊驚呼7字 疑惑「也還沒開幕啊」

民眾黨主席柯文哲其妻陳佩琪，利用兒子名義開設「小草咖啡廳」人頭公司，涉嫌違法，胞妹柯美蘭今出席活動被問到是否知情，柯美蘭...

賴一統綠營？／電台賣藥到國策顧問 「志明」與賴好交情

總統府日前公布新聘資政27人、國策顧問73人，名單包括前行政院長蘇貞昌、駐日代表謝長廷、前立委余天，還有總統賴清德舅舅童永等人任資政，但當中最引人注意的，莫過於「府城之聲」電台負責人康銀壽。 康銀壽人稱「志明」，是他在廣播電台所使用的藝名，「志明」究竟如何從一介賣藥主持人到國策顧問？與賴清德深厚交情成了關鍵，但當中也夾雜了不小爭議。

影／黃珊珊赴基隆同吃肉圓相挺意味濃…是否邀柯文哲站台 謝國樑這樣說

基隆市長謝國樑罷免案成案機會高，進入第三階段投票幾成定局，民眾黨不分區立委黃珊珊今天走訪基隆仁愛市場、城隍廟，並在信三路...

今年4度到鹿港天后宮參拜 賴清德總統說出原因

賴清德總統今年第四度造訪鹿港天后宮，除贈與「澤被羣黎」賀匾給天后宮，表達對天后宮媽祖尊崇外，再贈與「名孚眾望」匾額給天后...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。