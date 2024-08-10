林右昌：民進黨支持正名 創黨就用「原住民」一詞

聯合國將每年8月9日訂為「世界原住民族日」，民進黨秘書長林右昌表示，民進黨是台灣第1個在黨綱使用「原住民」的政黨，展現對原住民正名的支持，以及對台灣原住民認同與平等的重視。

林右昌今天下午出席「台灣原住民族正名三十周年原住民族日市集」致詞表示，400多年來，原住民族被外來政權稱作「番」、「高砂族」或「山胞」，是汙名且歧視的稱呼，傷害了原住民族的自我認同。1986年民進黨成立，在黨綱、黨章及所有的正式文件上都採用「原住民」一詞，是台灣第1個使用「原住民」的政黨，展現對於原住民正名的支持。

林右昌說，1994年8月1日，政府修正公布第3次憲法增修條文，將「原住民」入憲，沿用40年的「山胞」成為歷史。2005年7月31日，原住民族委員會首度舉辦原住民族正名紀念日的活動，前總統陳水扁正式宣布8月1日為原住民族日。

林右昌表示，2016年8月1日，前總統蔡英文針對原住民族曾遭受的不公不義待遇，代表國家向原住民族道歉。總統賴清德也在今年8月1日提出「原住民族政策新藍圖」，包含復振原住民族語言、增進原住民族健康、保存原住民族文化、培養原住民人才及促進原鄉部落永續發展等5大方向。

他強調，不論是陳水扁、蔡英文以及賴總統，都代表民進黨政府對於台灣原住民認同與平等的重視，並藉由各項的法案通過，來促進原住民族的自我認同，以及對原住民族文化的保障；他擔任內政部長時通過的「姓名條例」，就是用法律維護原住民族的文化慣俗，原住民族可以單列族名，不必侷限於中文姓名。

林右昌指出，透過使用拼音登記為名字，是尊重原住民族文化的展現，且原住民族依其文化慣俗改名時，因非屬個人因素改名者，不列入次數計算，鼓勵原住民族傳承文化。

林右昌強調，民進黨為了提升對台灣原住民族的認識和尊重，促進多元文化共融，盼透過市集攤位的展示，增加社會對原住民族名字單列政策的了解和支持，進一步提升對原住民族文化的尊重，減少歧視的現象。