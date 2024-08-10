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即時短評／固樑藍白合馬英九要加柯文哲 綠合作罷樑

聯合報／ 本報記者游明煌
基隆市長罷免案進入第三階段投票幾已成定局，謝國樑面臨市長保衛戰。記者游明煌／攝影
基隆市長罷免案進入第三階段投票幾已成定局，謝國樑面臨市長保衛戰。記者游明煌／攝影

基隆市長罷免案進入第三階段投票幾已成定局，藍黨內大咖主席朱立倫、前總統馬英九等頻到基隆造勢，要穩住藍軍基本盤，今天民眾黨立委黃珊珊也來加持，展現「藍白合」抗罷免氣勢；綠也公開說，未來要與公民團體合作，提供必要的協助。藍綠政黨對決態勢，已逐漸明朗化。

馬英九繼上月21日到七堵南興市場力挺謝國樑後，明天再到基隆廟口夜市為謝國樑加持，不到1個月接連到基隆造勢，藍營希望穩住基本盤，政壇分析，藍軍淺藍及中間選民流失，甚至加入連署，是連署人數衝高的原因之一。

藍營也發現，近來動員活動人數都有下降，不若以前的熱絡，已是警訊，不敢過於樂觀，黨內擔心如果沒有穩住陣腳，要衝破8萬票就沒那麼容易。

馬英九上月被罷樑團體惡搞，把「反惡罷」文宣改成搞「挺罷樑」，藍告上法院，明天再來有宣戰味道，罷樑可能再到場舉牌，警方加派警力，嚴陣以待，雙方可能再舉牌叫陣。

為力抗罷免，國民黨不僅頻找大咖助陣，並積極尋求白的合作，近日除了政策大使楊寶楨頻出席活動，也在節目批罷免行動，今天黃珊珊也現身，更計畫邀柯文哲站台，形塑藍白合，要挽回年輕族群。謝團隊也擬邀前立委鄭麗文加入團隊，強化決策陣容，加強戰力提升。

罷免案雖是公民團體發起，同意票要高過不同意票，且超過7萬6979票才能過關。但民進黨昨已表明，第三階段有可能會合作，提供協助，希望公民團體能心想事成，綠認為基本盤加上公民團體的力量，要過關並非難事。

政黨對決態勢逐漸明朗化，藍綠未來可能作為，包括藍可能發動反罷免綠議員，綠則助公民團體催高同意票數。

基隆街頭已有濃濃選戰味了，市區已有多處大樓牆壁被掛上市長反罷免看板，街頭、市場也不時看到罷樑志工宣講，只要藍營大咖到訪，就有罷樑人士會舉牌抗議，選舉對立氛圍形成，警方擔心衝突對立。

不只街頭戰，連網路戰打得火勢，謝國樑堅持每天臉書直播宣傳市政，就是要讓透過網路行銷市政。但罷樑團體也挑出市政種種缺失，透過社群開嗆，互相較勁。基隆各在地社群，近來出現罷樑、固樑兩軍對嗆熱戰。

固樑不斷貼出市政的成績，罷樑反貼市政缺失訴求，網路熱戰不亞於街頭戰，也讓版主十分為難，有的版主針對過激言論只好刪文，避免被貼標籤，基隆從街頭到網路，可說已進入選戰模式。

柯文哲 罷免 藍白合 謝國樑 馬英九 黃珊珊

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