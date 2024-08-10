陳佩琪涉違法開人頭公司…柯美蘭聞訊驚呼7字 疑惑「也還沒開幕啊」

民眾黨主席柯文哲其妻陳佩琪，利用兒子名義開設「小草咖啡廳」人頭公司，涉嫌違法，胞妹柯美蘭今出席活動被問到是否知情，柯美蘭一再強調「我是真的不太清楚」，但也提出疑惑認為應該以公司開幕時間為斷點「問題是現在人頭公司也還沒開幕啊」，不認為陳佩琪開設人頭公司有何問題。

柯美蘭今面對媒體詢問陳佩琪開設公司涉違法一事時，感到十分訝異「我大嫂有開公司？」，她認為陳佩琪即將退休，目前也沒有上班，現在公司也沒有開幕，應該是要以公司開幕時間為斷點，因此對於陳佩琪涉嫌違法「我想應該是還好吧」。

柯美蘭認為既然公司還沒開幕，想歸想、動歸動「八字都還沒一撇，我的感覺就是這樣」，她也認為公務員一旦退休之後，想做什麼大概就是可以的。

被問到民眾黨有政治獻金疑雲，柯美蘭指出「帳務有疏失不就是要糾正、把它改好嘛」，她舉自己參選新竹市立委的經驗為例，認為帳務很麻煩，每一筆帳都要對得很清楚，要很明明白白，人員的疏誤可能還是會有，那就是把它修正好。

她覺得「政治給我感覺好像是不擇手段」，想到國家的未來她會覺得低潮，她很羨慕新加坡，因為新加坡的公務人員、首長、法官都是高薪且絕對不能做不好的事情，可能就是這樣才會讓國家更強壯，反觀台灣現在當選的人好像就是在攻擊，或是在籌備下次的選舉，而不是討論國家的未來。

她呼籲人民「應該睜大眼睛去看」，一個當選人是理想、還是占位子、還是為自己、還是為自己跟其他的人，這要區隔，如果有理想的人，大家要努力地去支持他、無論黨派，如果只是占位子，那一定是這個位子有好處，讓她感覺「something wrong」。