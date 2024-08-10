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調解成立比率創新高 內政部讚調委是社會祥和推手

中央社／ 台北10日電

內政部指出，統計去年鄉鎮市區調解事件結案件數為14.5萬件，調解成立者11.9萬件，成立比率82.5%，創下歷年新高，背後功臣是為民眾排解民事及刑事告訴乃論事件的調解委員，調解委員是社會祥和重要推手。

內政部今天發布新聞稿指出，內政部與法務部將在28日舉辦「112年調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會」，感謝調解委員力促「和好」，不僅大幅減少訟源紓解司法負擔，更是穩定社會祥和最大推手。

內政部說明，調解委員暖心及智慧是關鍵，例如台中有一對兄弟因對遺產分配不滿，吵架互毆並互告傷害，經法院轉介調解委員會處理，在調解委員安撫情緒及細心開導，父母所留遺產是為能減輕兄弟經濟負擔，是父母對子女最後的愛護，當場讓兩兄弟深感有愧撤回告訴，重拾兄弟親情。

內政部還舉例，彰化有一位外籍學生不熟當地道路而與他人發生車禍事故，因語言隔閡，調解一度陷入困境，所幸調解委員積極排解與協助找到翻譯者，讓雙方溝通順暢，成功取得理賠共識，達成和解。

內政部指出，這些調解委員處理調解案件日益增多，多虧各地方委員們秉持「公道」、「熱心」與「耐心」的精神全心投入，面對不同立場，從中同理排解，減少雙方民眾面對冗長繁複訴訟程序，共創雙贏。

內政部

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