快訊

po文解釋帶傷拚奧運不棄賽原因 羅嘉翎寫完又哭了

大馬國防大學6男「拿熨斗燙死同學」7年後全判絞刑 網友直呼：正義審判

公視有黑幕？前董事揭發董事會會議內容不再透明：發言「被消失」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／黃珊珊赴基隆同吃肉圓相挺意味濃…是否邀柯文哲站台 謝國樑這樣說

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民眾黨不分區立委黃珊珊今天在信三路一家肉圓店與謝國樑市長一起品嘗美食，力挺反罷免意味濃厚。記者游明煌／攝影
民眾黨不分區立委黃珊珊今天在信三路一家肉圓店與謝國樑市長一起品嘗美食，力挺反罷免意味濃厚。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑罷免案成案機會高，進入第三階段投票幾成定局，民眾黨不分區立委黃珊珊今天走訪基隆仁愛市場、城隍廟，並在信三路一家肉圓店與謝市長一起品嘗美食，相挺意味濃厚。針對是否邀民眾黨主席柯文哲站台？謝國樑說，「都會請大家多來幫忙」。

謝國樑目前身陷罷免案，副市長邱佩琳和兒少政策大使楊寶楨都是民眾黨，民眾黨主席柯文哲也曾表示謝市長罷免案沒有正當性，白是否全力動員力挺藍謝國樑，引發關注。

謝國樑、邱佩琳與黃珊珊一起吃肉圓，互動熱絡，談及基隆很多美食，中元普度很熱鬧。

黃珊珊受訪說，今天來推廣基隆美食，每年的中元祭基隆都很熱鬧，她有派一位駐地的助理處理陳情案。被問到未來是否有機會挑戰基隆市長？她說，大家不要想太多，先把現在的事做好，基隆是台灣的門戶，基隆好台灣才會好，大家對基隆的關注是好事，歡迎大家多來基隆吃小吃、看海港。

謝國樑被問到今天是否爭取民眾黨支持反罷免？謝國樑表示，今天黃珊珊來基隆，大家一起吃肉圓，交換基隆市政的意見。至於是否邀柯主席站台？謝國樑笑說，「都會請大家多來幫忙」。

對於謝市長面臨罷免案，是否邀柯主席來支持？副市長邱佩琳表示，她在黨中央沒有任何職位，柯主席要不要來，還是由謝市長、柯主席、民眾黨秘書長來決定。他們的市政政策是對的，對的政策本來就應該多合作，民眾黨的立委或議員，從中央到地方有連結，很希望大家一起合作，抱著合作的目的而過來。

民眾黨不分區立委黃珊珊今天在信三路一家肉圓店與謝國樑市長一起品嘗美食，力挺反罷免意味濃厚。記者游明煌／攝影
民眾黨不分區立委黃珊珊今天在信三路一家肉圓店與謝國樑市長一起品嘗美食，力挺反罷免意味濃厚。記者游明煌／攝影

柯文哲 民眾黨 罷免 謝國樑 黃珊珊

延伸閱讀

影／柯文哲競選經費亂帳 黃珊珊抱歉：帳務嚴重的錯誤不應發生

謝國樑批綠參與罷免 拆樑：硬把反對聲音打成藍綠對決

罷樑案綠表將幫忙 謝國樑批：民進黨從頭到尾積極參與

誤用攝影師照父親節挨告 謝國樑致歉：盼當面拜訪溝通

相關新聞

影／黃珊珊赴基隆同吃肉圓相挺意味濃…是否邀柯文哲站台 謝國樑這樣說

基隆市長謝國樑罷免案成案機會高，進入第三階段投票幾成定局，民眾黨不分區立委黃珊珊今天走訪基隆仁愛市場、城隍廟，並在信三路...

今年4度到鹿港天后宮參拜 賴清德總統說出原因

賴清德總統今年第四度造訪鹿港天后宮，除贈與「澤被羣黎」賀匾給天后宮，表達對天后宮媽祖尊崇外，再贈與「名孚眾望」匾額給天后...

影／賴清德總統到鹿港天后宮參拜 強調政府將投入550億治水

賴清德總統今天到彰化鹿港天后宮參拜，並頒贈「澤被羣黎」賀匾給天后宮。賴總統針對今天凱米颱風帶來豪雨淹水問題，強調治水不分...

罷樑案綠表將幫忙 謝國樑批：民進黨從頭到尾積極參與

基隆市長謝國樑罷免案基隆市選委會初步完成查對，中選會預計8月16日審定，進入第三階段投票幾成定局。針對民進黨基隆市黨部表...

8月中旬開不開臨時會？ 洪孟楷：都做好沙盤推演

民進黨立法院黨團動作頻頻，向外拋出8月中旬將召開臨時會的訊息，民進黨立委王定宇也說為因應臨時會的召開，原訂參加美國民主黨...

「我這個年代的男生比較木訥」 賴清德：老派七夕拜七娘媽

今天是七夕情人節，賴清德總統透過社群平台分享一個「老派」的七夕過法，賴總統表示，在他那個年代，七夕這一天，父母親會準備油...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。