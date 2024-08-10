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影／黃珊珊赴基隆同吃肉圓相挺意味濃…是否邀柯文哲站台 謝國樑這樣說
基隆市長謝國樑罷免案成案機會高，進入第三階段投票幾成定局，民眾黨不分區立委黃珊珊今天走訪基隆仁愛市場、城隍廟，並在信三路一家肉圓店與謝市長一起品嘗美食，相挺意味濃厚。針對是否邀民眾黨主席柯文哲站台？謝國樑說，「都會請大家多來幫忙」。
謝國樑目前身陷罷免案，副市長邱佩琳和兒少政策大使楊寶楨都是民眾黨，民眾黨主席柯文哲也曾表示謝市長罷免案沒有正當性，白是否全力動員力挺藍謝國樑，引發關注。
謝國樑、邱佩琳與黃珊珊一起吃肉圓，互動熱絡，談及基隆很多美食，中元普度很熱鬧。
黃珊珊受訪說，今天來推廣基隆美食，每年的中元祭基隆都很熱鬧，她有派一位駐地的助理處理陳情案。被問到未來是否有機會挑戰基隆市長？她說，大家不要想太多，先把現在的事做好，基隆是台灣的門戶，基隆好台灣才會好，大家對基隆的關注是好事，歡迎大家多來基隆吃小吃、看海港。
謝國樑被問到今天是否爭取民眾黨支持反罷免？謝國樑表示，今天黃珊珊來基隆，大家一起吃肉圓，交換基隆市政的意見。至於是否邀柯主席站台？謝國樑笑說，「都會請大家多來幫忙」。
對於謝市長面臨罷免案，是否邀柯主席來支持？副市長邱佩琳表示，她在黨中央沒有任何職位，柯主席要不要來，還是由謝市長、柯主席、民眾黨秘書長來決定。他們的市政政策是對的，對的政策本來就應該多合作，民眾黨的立委或議員，從中央到地方有連結，很希望大家一起合作，抱著合作的目的而過來。
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