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今年4度到鹿港天后宮參拜 賴清德總統說出原因
賴清德總統今年第四度造訪鹿港天后宮，除贈與「澤被羣黎」賀匾給天后宮，表達對天后宮媽祖尊崇外，再贈與「名孚眾望」匾額給天后宮管理委員會主任委員張偉東，賀喜張偉東連任天后宮主委，及感謝長期的支持。
賴清德總統今年選前以候選人身分到天后宮祈求媽祖庇佑，當選後再度前往參香還願，春節期間再向民眾拜年及發放小紅包。賴清德總統在2021年的副總統任內，也曾到鹿港天后宮，親自贈匾「海天慈雲」給天后宮，今天再來則以總統身分贈與「澤被羣黎」賀匾給天后宮，凸顯對天后宮的重視與張偉東的情誼。
賴清德總統抵達鹿港天后宮時，受到廟方及信眾熱烈相迎，隨即由天后宮管委會主委張偉東及縣長王惠美等人陪同參拜媽祖，並舉行贈匾儀式，到場的人士除縣長王惠美外，縣籍四位藍綠立委謝衣鳯、陳秀寳、陳素月及黃秀芳，以及有意參選彰化縣長的彰化市長林世賢等人，都到場。
賴清德總統表示，鹿港天后宮是台灣的信仰中心，也是功德的化身，無論他在總統或副總統任內，只要在重要時刻，都會來天后宮參拜祈福，此次除了來答謝神恩外，也為全國民眾祈福。
賴總統說，今年發生0403花蓮地震，以及最近凱米颱風侵襲，豪雨造成彰化及南台灣淹水災情，加上日本近日又發生地震，面對天災地變，他此行即來參拜媽祖，誠心誠意祈求媽祖大顯神通，保庇風調雨順，國泰民安。
張偉東感謝賴清德總統今年第四度來天后宮參香，表達對宗教及天后宮的重視，並祈求國泰民安、風調雨順之時，而國泰民安須要賴總統對國家做好治理，而風調雨順則須眾神庇佑，才相得益彰。
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