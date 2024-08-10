影／賴清德總統到鹿港天后宮參拜 強調政府將投入550億治水

賴清德總統今天到彰化鹿港天后宮參拜，並頒贈「澤被羣黎」賀匾給天后宮。賴總統針對今天凱米颱風帶來豪雨淹水問題，強調治水不分黨派，他上任後，編列明年中央政府總預算，治水部分和今年相比，增加150多億元，達550多億元，政府也會繼續打拚，加強推動水利建設。

針對治水問題，賴清德總統表示，台灣的建設過去都是放在北部，中部及南部則沒有得到完整照顧，淹水問題更加如此，直到陳水扁當選總統，當時的行政院長謝長廷提出8年800億開始治水，馬英九總統任內也有6年660億治水，中南部治水才有辦法繼續推動。

賴總統說，前總統蔡英文上任後，推動前瞻基礎建設中，有部分建設和治水有關，治水不分黨派、淹水民眾也不分黨派，他上任後，編列明年中央政府總預算，治水部分和今年相比增加150多億元，達550多億。

對於治水成效，賴總統舉例說，莫拉克風災時，台南淹水面積是5萬500公頃，這次凱米颱風的雨量更大，但只有700多公頃淹水，只要降雨超過區域排水的設計標準，不是淹水就是積水，但政府不會放棄，會繼續打拚，加強推動水利建設。

賴總統指出，受颱風凱米影響，彰化縣農損嚴重，過去需一項項勘災，讓縣府鄉鎮公所都很忙碌，這次則是改採全品項方式補助，讓農民從優、從速及從寬獲得補助，政府也提供農民低利貸款，國家是屬於全國人民的，人民遇到困難，政府會和人民站在一起。