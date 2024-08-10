反擊非核家園打臉說 卓榮泰強調努力滿足2030供電需求

賴清德總統日前表示，非核家園不是民進黨的意識形態，引發民眾黨立委黃國昌質疑是否打臉行政院長卓榮泰？卓榮泰今天除了在臉書貼文反擊外，他在受訪時也強調，政府邁向「非核家園」的政策一致，也有很多路徑，除了對未來的新核能科技採取開放態度，目前的重點是發展綠能，如期完成目前計畫中的新電廠，以滿足2030年的供電需求。

總統府日前舉行氣候變遷對策委員會，賴清德總統表示，非核家園不是民進黨的意識形態。引來民眾黨立院黨團總召黃國昌質疑，行政院長卓榮泰曾說非核家園是民進黨價值，賴清德的說法是公開打臉卓榮泰嗎？引發總統府發言人郭雅慧批評「特定人士斷章取義」，只擷取一句話惡意扭曲原意。

卓榮泰除了在臉書貼文反擊之外，今天出席「113年強化社會安全網績優人員及團體頒獎典禮」前受訪重申，政府的政策一致而且持續，對核能的政策從過去到現在都是依照「環境基本法」23條，就是要逐步朝向「非核家園」。

他強調，這個過程有很多路徑，政府對於新的、未來的新核能技術，當然採取開放的態度，但現在所重視的工作，就是發展各項的綠能，以及把目前計畫中、擬定中的所有新電廠如期地完成，這樣就能夠滿足到2030年前的供電需求。

卓榮泰也不忘批評，立委如果再惡意誤解他的意思，那只有徒增困擾，希望委員能夠認真、慎重地看待國家基本的長遠政策。