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影／柯文哲競選經費亂帳 黃珊珊抱歉：帳務嚴重的錯誤不應發生

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民眾黨立委黃珊珊今天在基隆仁愛市場受訪表示，昨天才知道這件事，黨部正在持續釐清。記者游明煌／翻攝
民眾黨立委黃珊珊今天在基隆仁愛市場受訪表示，昨天才知道這件事，黨部正在持續釐清。記者游明煌／翻攝

柯文哲被爆出政治獻金帳務問題，引發質疑。民眾黨立委黃珊珊今天在基隆仁愛市場受訪表示，昨天才知道這件事，黨部正在持續釐清，公司方面發票、匯款都很清楚，後來他們發現是帳務的問題，黃坦言，這是在帳務上很嚴重的問題，這錯誤不應該發生，也很抱歉，黨部會做最完善的處理。

黃珊珊說，昨天也才知道這件事情，黨部也在做對照的狀況，因為公司方面發票及匯款都很清楚，後來他們發現是帳務的問題，接下來會進一步比對，會做出相關更正，最重要是對廠商很抱歉，他們的確幫忙辦很多造勢大會，這個錯誤不應該發生，是滿嚴重的問題，也很抱歉，黨部會做最完善的處理。

黃珊珊表示，公司有沒有報帳很清楚，畢竟是商業公司，牽涉到報稅有沒有不實的問題，影響很大，對廠商很抱歉，應盡速釐清。

黃珊珊說，她後來到立法院，黨部發言人會對外說明清楚。被問及柯文哲知不知情、怎麼處理？黃表示，之前沒有碰到柯文哲，他一定是按照規定來辦理。

黃珊珊表示，黨部的收入非常多，有1、20萬筆捐款，全國各地方黨部都會有相關支出和費用，有很繁雜的過程，是不是忙中有錯，或中間出了什麼差錯，這是要去釐清的地方，但她相信，沒有必要做任何虛違不實或故意的問題。

柯文哲 發票 黃珊珊

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