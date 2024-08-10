競選經費亂帳 柯文哲召經手同仁與會計師下午重查

民眾黨主席柯文哲競選2024政治獻金爭議延燒，柯文哲今天在臉書表示，他非常嚴肅面對，今天下午，經手帳目的同仁與委託之會計師全部會找回來，重新清查帳目與相關憑證，團隊在確實釐清之後，會給社會與支持者清楚的說明。請給他們一點時間。

柯文哲指出，一直以來，對他與台灣民眾黨的每一筆小額捐款或幫忙，都非常珍惜並撙節使用。因為沒有你們，就沒有現在的柯文哲，台灣的第三勢力，無法在艱困的環境中走到今天。

針對2024競選經費被質疑，柯文哲說，他非常嚴肅的面對。今天下午，經手帳目的同仁與委託之會計師全部會找回來，重新清查帳目與相關憑證，團隊在確實釐清之後，會給社會與支持者清楚的說明。請給他們一點時間。

民眾黨媒體群組稍早通知，對於政治獻金帳目問題，柯文哲下令全面清查。他對每一位支持者給予他的捐款至為重視，要求經手同仁嚴肅以對、儘速釐清帳目、憑證後，即會完整對外界說明釋疑。同時，因故取消下午出席「新北搖滾水樂園活動」。