聽新聞
test
0:00 / 0:00
競選經費亂帳 柯文哲召經手同仁與會計師下午重查
民眾黨主席柯文哲競選2024政治獻金爭議延燒，柯文哲今天在臉書表示，他非常嚴肅面對，今天下午，經手帳目的同仁與委託之會計師全部會找回來，重新清查帳目與相關憑證，團隊在確實釐清之後，會給社會與支持者清楚的說明。請給他們一點時間。
柯文哲指出，一直以來，對他與台灣民眾黨的每一筆小額捐款或幫忙，都非常珍惜並撙節使用。因為沒有你們，就沒有現在的柯文哲，台灣的第三勢力，無法在艱困的環境中走到今天。
針對2024競選經費被質疑，柯文哲說，他非常嚴肅的面對。今天下午，經手帳目的同仁與委託之會計師全部會找回來，重新清查帳目與相關憑證，團隊在確實釐清之後，會給社會與支持者清楚的說明。請給他們一點時間。
民眾黨媒體群組稍早通知，對於政治獻金帳目問題，柯文哲下令全面清查。他對每一位支持者給予他的捐款至為重視，要求經手同仁嚴肅以對、儘速釐清帳目、憑證後，即會完整對外界說明釋疑。同時，因故取消下午出席「新北搖滾水樂園活動」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言