柯文哲競選經費不實申報 羅淑蕾：這不是做錯 是造假

民眾黨競選2024年總統選舉政治獻金申報，有公司稱申報其中一筆500萬元款項，非該司承辦，另有名嘴爆料有其他款項也有類似情況。民眾黨今發聲明解釋，經查為帳務處理瑕疵，將盡快向監察院補正資料。會計師出身的國民黨前立委羅淑蕾說，這不是做錯的問題，這是造假的問題。

民眾黨主席柯文哲競選2024年總統選舉政治獻金申報，承辦造勢活動公司「時樂」透過聲明表示，民眾黨申報資料中的500萬元並非該公司承接業務，也有名嘴爆料，另一間公司「尼奧」也未收到申報資料中的兩筆款項，3筆申報總計916萬4311元。

羅淑蕾2004年當選台北市會計師公會理事長，成為該會首位任該職的女性。2010至2015年間，擔任中華民國會計師公會全國聯合會理事長。

羅淑蕾說，帳務處理瑕疵不會是未跟某家公司買東西或請其辦活動，卻弄成該間公司的款項。因為一定會開發票或收據，發票是誰的，付錢是付給該公司嗎？假如金額龐大，例如500萬，一定是匯款或是開支票，匯款或開支票的話，受款人是誰，是那家公司嗎？假如不是的話，就是造假，這不是做錯的問題，這是造假的問題。