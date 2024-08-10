罷樑案綠表將幫忙 謝國樑批：民進黨從頭到尾積極參與

基隆市長謝國樑罷免案基隆市選委會初步完成查對，中選會預計8月16日審定，進入第三階段投票幾成定局。針對民進黨基隆市黨部表明，未來有需要任何合作，支持者都會跳出來幫忙，讓公民團體的願望能心想事成。謝國樑今批民進黨從頭到尾都積極參與，已準備好迎戰，證明罷免毫無理由。

民進黨基隆市黨部主委林明智昨說，國民黨自始至終都認為，這場罷免案是由民進黨暗中主導，但事實上，從頭到尾是公民團體自行發動的。

林明智表示，黨部的立場當然希望有所支持，但目前沒有任何規畫，以公民團體為主的罷免活動，主軸應在他們身上，但「未來有需要任何合作，支持者都會跳出來幫忙，讓公民團體的願望能心想事成。」

謝國樑今天回應說，民進黨從頭到尾都針對基隆的罷免案積極參與，他特別要向基隆市民說明，只是在不同程度、露出的情況不同，從頭到尾都是公民團體和民進黨攜手合作所主導的罷免案。

謝國樑表示，他們不但了解此情況，一直以來有充分的準備，民進黨不只今年，明年民進黨一手策劃所謂的大罷免潮，要罷免國會立委，目的就是取得多數。他們會積極努力，準備好一切的相關作為，迎戰民進黨，證明罷免是沒有道理、毫無理由的。

謝國樑近來每天一早到各地直播宣傳市政、向市民問安，謝國樑說，已獲得很好的回饋，從直播畫面顯示，很多人不支持罷免。不管從民調數字、街訪畫面、直播畫面，民眾認為是勞民傷財，罷免被執政黨拿來當成重選的手段，民眾都是了解的，最後也會反映在投票上。

謝國樑說，如果成案後要投票，未來宣傳的重點就是宣傳民眾一定要出來投「不同意票」，絕不是不出來投就是支持謝國樑。

「東岸商場官司基隆市府已經連兩勝，所謂的罷免就是民進黨想要重選，以取得國會多數或地方執政，民進黨認為最有效的方法，但與民主制度是違背的。」謝國樑說。