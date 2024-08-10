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柯文哲競選經費做假帳？王定宇：經手會計師白營自己人

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲近日遭指總統大選政治獻金申報不實，更有廠商發澄清未收到申報的款項，民眾黨已透過聲明致歉，有3筆政治獻金申報資料經查為帳務處理瑕疵，將盡快補正資料。民進黨立委王定宇表示，該筆帳的簽證會計師端木正，身份並不單純，同時具有民眾黨不分區立委候選人等多重身分。

王定宇指出，端木正在柯文哲台北市長任內被推薦到富邦證券擔任獨立董事，曾列民眾黨不分區立委名單第22名，還自爆將富邦獨董酬金回捐給柯文哲的民眾黨，與白營關係密切；結果就爆出柯文哲競選時有筆金額高達500萬元的假帳，這筆帳的簽證會計師，正是端木正。

王定宇說，原來還以為柯文哲向監察院申報的這幾家公司，報價太高、太誇張了，沒想到竟然會是柯文哲競總直接報假帳灌水，難以想像柯陣營真的敢這樣做。

不分區立委 政治獻金 會計師 柯文哲 民眾黨 王定宇

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