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柯文哲開口了！競選經費疑申報不實 曝這時間點給交代

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
民眾黨主席柯文哲出席新竹縣四葉草希望協會成立大會，談到政治獻金爭議僅表示下午開始查帳。記者巫鴻瑋／攝影
民眾黨主席柯文哲出席新竹縣四葉草希望協會成立大會，談到政治獻金爭議僅表示下午開始查帳。記者巫鴻瑋／攝影

台灣民眾黨主席柯文哲競選2024年總統選舉政治獻金陷疑雲，民眾黨申報資料中的500萬元並非承辦造勢活動公司「時樂」所承接業務，另一公司「尼奧」也未收到申報資料中的2筆款項，3筆申報總計916萬4311元，民眾黨已坦承申報帳務瑕疵，柯文哲今在新竹縣受訪時，也表示會給大眾交代。

柯文哲表示，「下午1點開始查帳，大家不要緊張，等我們查證後會給大家一個交代」。他提到，每天都有奇奇怪怪的事情，但就是把每天遇到的困難克服掉就好了。不過柯文哲被問到有關政治獻金疑雲、小草咖啡廳等爭議時，「小草」們十分護主不讓媒體提問，甚至現場不斷吹哨子干擾。

柯文哲今天上午出席由「小草」組織的「新竹縣四葉草希望協會」成立大會，柯美蘭、新竹市代理市長邱臣遠、民眾黨新竹黨部主委李國璋、縣議員林碩彥等人都到場支持，協會成立目的希望集結具有「小草精神」的支持者，以「理性科學」理念投入公益活動。

民眾黨稍早表示，有關柯文哲總統大選競選團隊政治獻金申報，當中登載「112年12月20日時樂股份有限公司宣傳支出500萬0000元」、「112 年12月20日尼奧創意行銷有限公司支出216萬4311元」、「113年1月15日尼奧創意行銷有限公司200萬0000元」，經查為帳務處理瑕疵，將盡快補正資料。

民眾黨強調，此次總統大選柯文哲競選專戶收到近18萬筆的小額募款，在清查資料過程中，委請會計師核對，耗費相當多人力、時間「發生此錯誤，深表歉意，為昭公信，團隊將會再次全面清查帳目憑證，再依相關規範，重新向監察院申請補正資料」。

民眾黨主席柯文哲（右3）在新竹市代理市長邱臣遠（右4）、柯美蘭（右5）等人陪同下，到竹北出席新竹縣四葉草希望協會成立大會。記者巫鴻瑋／攝影
民眾黨主席柯文哲（右3）在新竹市代理市長邱臣遠（右4）、柯美蘭（右5）等人陪同下，到竹北出席新竹縣四葉草希望協會成立大會。記者巫鴻瑋／攝影
民眾黨主席柯文哲出席新竹縣四葉草希望協會成立大會，談到政治獻金爭議僅表示下午開始查帳。記者巫鴻瑋／攝影
民眾黨主席柯文哲出席新竹縣四葉草希望協會成立大會，談到政治獻金爭議僅表示下午開始查帳。記者巫鴻瑋／攝影

台灣民眾黨 政治獻金 柯文哲

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