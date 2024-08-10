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柯文哲假帳爭議延燒 四叉貓爆柯競辦財務兼木可負責人

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲去年參選總統，募款遭到質疑流向木可公關。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲去年參選總統，募款遭到質疑流向木可公關。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲被爆出2024年總統選舉政治獻金申報不實，民眾黨今天發布聲明，經查為帳務處理瑕疵，將盡快向監察院補正資料。網紅四叉貓表示，前天民眾黨還嗆說帳目都有經過專業會計師簽證，怎麼撐不到兩天就改口，900多萬元的帳隨便一個瑕疵就能做出來嗎?

四叉貓在臉書指出，各位觀眾，民眾黨想了整整12小時，關於三筆不存在的發票總計916萬4311元，終於給出了理由「帳務處理瑕疵」，大家可以回家啦，笑死，前天民眾黨還嗆說帳目都有經過專業會計師簽證，怎麼撐不到兩天就改口？

針對柯文哲競選政治獻金申報，四叉貓表示，尼奧跟時樂都發聲明稿，表示帳目上三筆款項並不存在，公司也沒開過發票，這三筆款項分別是500萬元、216萬4311元、200萬元，合計916萬4311元。所以柯文哲做了900多萬元的假帳，這是現在有抓到的，沒抓到的不知道還有多少。

四叉貓指出，作帳發簽證的會計師叫做端木正，精華會計師事務所，端木正是2020年民眾黨不分區立委第22名，以及民眾黨中央委。柯文哲競總財務總管叫做李文娟，也是木可公關的負責人，現在就看財務總管會不會出來說明這些爛帳。

會計師 柯文哲 民眾黨

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