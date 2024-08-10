8月中旬開不開臨時會？ 洪孟楷：都做好沙盤推演

民進黨立法院黨團動作頻頻，向外拋出8月中旬將召開臨時會的訊息，民進黨立委王定宇也說為因應臨時會的召開，原訂參加美國民主黨全國代表大會（DNC）的行程業已請假。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今日說，對任何情形都有沙盤推演，也勸民進黨勿再甩鍋立法院長韓國瑜。

民進黨團亟欲召開臨時會，外界普遍認為重點放在通過NCC委員人事案、考試委員人事案。國民黨團日前已表態，若僅針對人事案而召開臨時會，是為其收拾爛攤子，故不會主動召開，若召開則要處理重要民生法案，例如80歲以上長者免巴氏量表評估等。

民進黨團幹事長吳思瑤8日表示，民進黨團2日正式函文給立法院長韓國瑜，針對NCC及考試委員人事同意權案，應當法定期程內完成，呼籲盡快朝野協商。

然而，民進黨團並未附上連署和提案，有立院人士表示，一般而言，要求立法院長召開朝野協商，討論是否要召開臨時會，要連提案一起送入討論，討論有共識就召開，沒共識就送表決決定要不要開。就其觀察，民進黨方面可能也在評估和觀察中，下一步棋到底要怎麼下。

洪孟楷說，黨團都有做沙盤推演，臨時會的召開需要有4分之1的委員連署提出，臨時會其實是針對重大事件的討論，因此任何要召開臨時會的連署，一定都要說明清楚，有何非開不可的理由。

洪孟楷提到，國民黨團之前已表態，黨團不會主動召開臨時會，但為因應8月的任何狀況都有做沙盤推演。民進黨團不需要持續放話，甚至想甩鍋給韓國瑜院長，發函請韓院長召開朝野協商，但是又不提出臨時會的連署，這樣子分明是在打假球，那也是在甩鍋給韓院長。

洪孟楷強調，大家黨團開大門走大路，要做什麼事情，請直接明白了當的說，而不是這樣子互相放話，真的沒有興趣浪費口水在此議題上。

據了解，過去逢立法院可能召開臨時會，各黨團會開始盤點黨內委員的出國行程，並盡可能讓臨時會的時間，與委員全體到齊的時間一致。但凡遇到召開臨時會的時期，一旦召開即要強力動員。本屆國會，國民黨雖為國會最大黨，但並未單獨過半，少一席委員出席，就可能使臨時會結果不如國民黨預期。另外，據稱，前幾屆國會，曾有藍委在召開臨時會期間出國，遭黨鞭要求立即回國，否則將面臨黨紀處分。