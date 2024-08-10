「我這個年代的男生比較木訥」 賴清德：老派七夕拜七娘媽
今天是七夕情人節，賴清德總統透過社群平台分享一個「老派」的七夕過法，賴總統表示，在他那個年代，七夕這一天，父母親會準備油飯和麻油雞，來供奉「七娘媽」，保佑家中小孩平安長大。他邀請大家，今年不妨來過一個不一樣的情人節。
賴總統在Instagram分享影音，他表示，今天是七夕情人節，年輕人會和另一半一起吃飯、約會，來好好表達情意，「我這個年代的男生比較木訥」，不像現在的年輕朋友，流行各式各樣的告白方式，
賴總統說，他要分享一個比較old school、老派的七夕過法。在他那個年代，七夕這一天，父母親會準備油飯和麻油雞，來供奉「七娘媽」，保佑家中小孩平安長大。今年七夕，不妨來過一個不一樣的情人節。
賴總統祝福大家有情人終成眷屬，「如果從眷屬再成為父母，可以領政府的生育補助」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言