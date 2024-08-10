「我這個年代的男生比較木訥」 賴清德：老派七夕拜七娘媽

今天是七夕情人節，賴清德總統透過社群平台分享一個「老派」的七夕過法，賴總統表示，在他那個年代，七夕這一天，父母親會準備油飯和麻油雞，來供奉「七娘媽」，保佑家中小孩平安長大。他邀請大家，今年不妨來過一個不一樣的情人節。

賴總統在Instagram分享影音，他表示，今天是七夕情人節，年輕人會和另一半一起吃飯、約會，來好好表達情意，「我這個年代的男生比較木訥」，不像現在的年輕朋友，流行各式各樣的告白方式，

賴總統說，他要分享一個比較old school、老派的七夕過法。在他那個年代，七夕這一天，父母親會準備油飯和麻油雞，來供奉「七娘媽」，保佑家中小孩平安長大。今年七夕，不妨來過一個不一樣的情人節。

賴總統祝福大家有情人終成眷屬，「如果從眷屬再成為父母，可以領政府的生育補助」。