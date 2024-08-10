柯文哲競選經費疑不實申報 民眾黨認瑕疵將補正資料

民眾黨主席柯文哲競選2024年總統選舉政治獻金申報，承辦造勢活動公司「時樂」透過聲明表示，民眾黨申報資料中的500萬元並非該公司承接業務；名嘴康仁俊另爆料，另一公司「尼奧」也未收到申報資料中的兩筆款項，3筆申報總計916萬4311元。 民眾黨今天發聲明表示，經查為帳務處理瑕疵，將盡快向監察院補正資料。

民眾黨指出，有關柯文哲總統大選競選團隊政治獻金申報，當中登載「112年12月20日時樂股份有限公司宣傳支出500萬0000元」、「112 年12月20日尼奧創意行銷有限公司支出216萬4311元」、「113年1月15日尼奧創意行銷有限公司200萬0000元」，經查為帳務處理瑕疵，將盡快補正資料。

民眾黨強調，此次總統大選柯文哲競選專戶收到近18萬筆的小額募款，在清查資料過程中，委請會計師核對，耗費相當多人力、時間。發生此錯誤，深表歉意，為昭公信，團隊將會再次全面清查帳目憑證，再依相關規範，重新向監察院申請補正資料。