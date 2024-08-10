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新聞眼／猛攻柯、高 民進黨布局選舉2考量

聯合報／ 記者蔡晉宇
民進黨昨天表示，新竹市預算執行率倒數，白營執政成績差。圖／民進黨提供
民進黨昨天表示，新竹市預算執行率倒數，白營執政成績差。圖／民進黨提供

民進黨近來砲口對準白營，除了新竹市在民眾黨白色執政下，市政成績慘澹，也針對民眾黨主席柯文哲在台北市長內的爭議三大案，包括京華城案、北士科案及台智光案等，持續猛攻。除了放眼二○二六地方議員布局，更有希望二○二八大選讓年輕族群選票回流等兩大考量。

柯文哲與民眾黨整體聲勢，在年初總統大選結束後均呈現走跌趨勢，近期還因為藍白合，部分支持者認為喪失政黨主體性，民眾黨支持度進一步大幅下滑。

站在民進黨立場，柯文哲若連基本盤都守不住，未必是好事，柯文哲恐喪失二○二八年繼續角逐總統基礎，若回歸到一對一藍綠對決，對民進黨只會更不利。

在白營積弱不振之際，綠營仍持續猛攻，首先是考量二○二八年總統大選時間還早、變數多，眼前要先顧好的二年後的地方選舉。民眾黨雖然在縣市長選舉不易突破，但議員席次卻可能有所斬獲，尤其在台北、新竹等都會區，恐壓縮到民進黨席次。

綠營砲口對準高虹安，目的正是要降低民眾黨仍在新竹執政的資源優勢，帶動二○二六年參選議員氣勢，目標在改選後，不要讓民眾黨有三席以上議員，無法在議會組成黨團。

在藍綠白三方戰局中，維持兩個競爭對手平均分票，藉以得利脫穎而出，向來是民進黨選戰策略。不過民進黨如今更主流看法則認為，從前陣子反國會擴權發起的「青鳥行動」已經發現，綠白間的票源未必不能流通，民眾黨聲勢探底再探底，年輕支持族群「小草」，會轉向支持民進黨。持續對白營猛攻，除有布局二○二六年地方選舉考量外，也有一舉拿回年輕族群第一政黨品牌的企圖心。

柯文哲 民眾黨 民進黨 高虹安

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