綠酸高虹安忙跑法院 竹市競爭力跌

民進黨發言人戴瑋珊昨批評，新竹市過去一整年因前市長高虹安涉貪，從起訴審理到停職，市長跑法院無心理市政，新竹市府宛若家裡沒大人，近期道安全國排名倒數，中央補助款考核基本設施及社福、教育執行率創新低。新竹市府則拿數據回擊，指基本設施面向整體執行率達百分之九十九點九一，四大面向政策更獲超過八成以上市民肯定。

民進黨新竹市議員曾資程表示，去年度中央對新竹市一般性補助款考核，其中社會福利縣市組排名由前年第四名，大幅滑落至去年第十五名；教育同樣雪崩式跌落到第十四名，社會福利與教育考核評比為近五年新低。

曾資程指出，去年中央補助新竹市超過五百萬以上的計畫，十五項超過六億元，全數保留未執行，且中央一般性補助新竹市，基本設施執行率未達八成、教育預算執行率偏低、社福預算執行率待提升，可見不是補助經費不足，而是新竹市執行率出問題。

民進黨新竹市議員劉康彥說，根據遠見雜誌五月底公布的廿二縣市八大面向滿意度評比，新竹市的「道路與交通」滿意度是百分之四十一點一，全國最低，不滿意度百分之五十四，全國最高。再看交通部最新公布的「每月行人道安統計」，今年一月到五月各縣市交通事故死亡人數，在四大行人「死亡指標」中，新竹市包辦三個第一名。

新竹市代理市長邱臣遠表示，新竹市移入人口多，交通、教育等基礎建設壓力較大，然而去年上繳國稅將近二千九百億元，但稅收配回額只有一○四億元，配回率僅百分之三點五，希望中央給予更多財政支持。