藍批柯文哲開會指示 助京華城容積率

台北市前巿長柯文哲因京華城案及北士科案，被控涉嫌圖利，台北市議會京華城案專案小組召集人游淑慧昨指出，柯文哲針對京華城案有一紙陳情信處理交辦單、兩份容積關鍵公文親簽、三次會議指示協助，當了八年市長，如果連親批公文、親裁指示都要不認帳，「這不叫公開透明，這叫無賴強拗。」民眾黨發言人戴于文表示，柯文哲只是轉交陳情案，游淑慧加油添醋。

柯文哲與北市前副市長彭振聲共被告發三大案件，均由廉政署立案調查，檢廉已於五月間，陸續約談北市都發局、都更處多名承辦人員到案，釐清京華城容積率的簽辦過程。外傳檢方下周將傳喚彭振聲，北檢指出，全案正偵辦中，不予證實未來偵查作為。

游淑慧指出，三次會議當中，柯文哲都有親自指示。第一次會議是一○九年三月十日，柯文哲裁示「有關京華城容積率疑義，請陳情人將訴求方案函送都發局，提市都委會研議。」讓該案得以跳過正常程序，進入都委會研議的關鍵指示，也是都委會罕見為私人自提開發案進行研議的個案。

第二次會議在一一○年四月廿一日，柯文哲裁示「請都發局擔任ＰＭ，俟京華城送件後盡速積極協助辦理，並向議員說明進度」，當京華城自提容積獎勵案進都委會討論後，就引發多位府外委員質疑和不安，並有人堅決反對。彭振聲只好先將本案另行成立專家會議、單獨拉出討論。

游淑慧說，但在一一○年三月十八日專家會議中，仍有多位委員持續表達質疑。都委會大會中被卡關，另外成立的專家小組會議，委員還是不想背書。結果柯文哲不是採納尊重有質疑的專家意見，而是在四月廿一日繼續加碼指示，「要求都發局要負責任幫忙當ＰＭ，還要盡速協助辦理」。

第三次會議是一一○年八月十日，柯裁示「本案請彭副市長擔任ＰＭ，俟業主提送資料及相關說明後，協助盡速提都委會大會審議，並依委員會審議結果辦理」。

游淑慧說，拉高層級，直接交代要副市長擔任ＰＭ，也直接要求要把業主提案，盡速提都委會大會審議。一一○年九月九日，都委會七八三次會議就火速通過了京華城所提的百分之廿百億容獎案。

戴于文表示，游淑慧的質疑沒有新論點，柯文哲只是轉交陳情案，游淑慧就是拿著過去皆已在調查小組中釐清的過程，把專案小組、審議規程再加油添醋反芻，如同連續劇的編劇天天上演。