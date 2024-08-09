詐團盜姪女LINE打電話問候 柯志恩：情感被欺騙

詐騙手法日新月異，就連國民黨智庫執行長、立委柯志恩也差點被詐騙。柯志恩表示，她今天接到姪女的LINE來電，當下覺得聲音不對勁，直指對方根本不是姪女，事後求證才發現帳號被盜用，這讓她直呼「情感被欺騙」；同時，她也呼籲政府打詐要拿出成績單。

柯志恩表示，一個月前接到姪女用LINE傳訊息說換手機號碼，期間都是用文字訊息問好、報平安。當她回撥電話時，卻始終都沒有接通，讓當姑姑的她相當緊張。她直到今天才接到「姪女」來電，說先前因手機沒電才沒接，但當下聽到聲音覺得不對勁，「姪女」卻還辯稱因用藍牙耳機、遠距離、戴口罩才會這樣，事後透過不同管道求證得知帳號被盜用。

柯志恩說，奇怪的是帳號如果被登入使用，本人理應會有所察覺，甚至傳訊息給親友也會被告知，但這一個月來，不僅姪女本人使用LINE未察覺異樣，現在詐騙集團竟還能用同一帳號，繼續聯繫其他親友，令人不寒而慄。所幸至今沒有發生任何損害，她已向警政署、刑事局、數發部告知此一現象，請相關單位注意相關詐騙手法，並提醒民眾避免受騙。

柯志恩感嘆，即便他們時常接獲詐騙陳情，質詢也不下數十次，當下若遇到這種情況還是會有所遲疑，更何況是一般民眾恐難以辨別；如今詐騙手法日新月異，政府卻越打詐、詐騙越多，難怪台灣每年受騙人數上萬人、詐騙金額達近百億。

柯志恩呼籲，如今打詐新四法已上路、行政院也提出打詐綱領1.5版，明年打詐預算也將暴增5.6倍、達到73億元，他們希望真的能發揮成效，預算和工具都給了，請政府好好拿出成績吧。