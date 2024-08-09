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NCC委員名單民進黨硬擺翁柏宗 洪孟楷：審查絕不放水

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長洪孟楷。記者陳正興／攝影
國民黨立法院黨團書記長洪孟楷。記者陳正興／攝影

民進黨立法院黨團有意於8月中旬舉行立法院臨時會，處理考試委員、NCC委員人事同意權案。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今說，行政院送交立法院主委被提名人是翁柏宗，但據新修正的NCC組織法，翁柏宗連被提名為NCC委員委員的資格都沒有，名單不用重提？國民黨立法院黨團書記長洪孟楷表示，不可能因為行政院過去的延宕而讓審查放水。

NCC共有4位委員任期於7月31日屆滿。行政院依法提名4位新任委員於4月30日送抵立法院，4人分別是翁柏宗、陳炳宏、羅慧雯、詹懿廉。

洪孟楷表示，NCC人事已經付委是事實，但4位被提名人，在當初被提名的時候就已經外界多有質疑，及過往許多爭議言論，更傳出媒體大亨黑手介入的消息；行政院不更換提名人選，民進黨團更是用一副急於護航的態度跟嘴臉，這是讓國人及在野陣營所絕對無法接受。所以未來審查時，一定會秉持「專業審查、嚴格把關」的立場來去審議，絕對不可能因為行政院過去的延宕而讓審查放水。

NCC 立法院 行政院

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