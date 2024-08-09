卓榮泰到吳詩儀家麵館吃飯 跨洋視訊給本人打氣

中央社／ 台北9日電
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

台灣拳擊女將吳詩儀在奧運女子60公斤級摘下銅牌，家中經營的雞湯麵館也成各界關注焦點。行政院長卓榮泰今天親赴麵館用餐，並透過越洋視訊慰勉吳詩儀與拳擊國手陳念琴，以及舉重好手郭婞淳的教練。

台灣拳擊女將吳詩儀日前在巴黎奧運女子60公斤級4強賽，替台灣進帳1面銅牌，賽後她強忍眼淚說：「還是很想提升一下獎牌成色。」

卓榮泰今天晚間親赴雞湯麵館用餐，並透過臉書表示完成心心念念的願望，也應邀留下簽名。他說，今天是特地到麵館恭賀吳詩儀的家人，大家還一起透過越洋視訊替吳詩儀與陳念琴，以及吳詩儀和郭婞淳的教練們加油打氣，希望奧運團隊務必要好好休息，好好保重身體。

卓榮泰表示，盼巴黎奧運選手好好休息，因高強度的訓練及比賽所帶來的舊傷與新傷，都能早日恢復，民眾也期盼選手身心都健健康康，而未來的路，政府會陪著大家一起往前走。

他也呼籲，即將上場的選手別擔心，全台灣人都是你們的靠山，一起為你們集氣加油。

卓榮泰 巴黎奧運 湯麵

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