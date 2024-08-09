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石破茂率日本跨黨派議員12日訪台 將晉見賴總統

中央社／ 台北9日電
外交部表示，日本跨黨派國會議員將於8月12日至14日訪台。圖／聯合報系資料照片
外交部表示，日本跨黨派國會議員將於8月12日至14日訪台。圖／聯合報系資料照片

外交部今天表示，由日本跨黨派國會議員組成的「思考日本安全保障議員之會」將於8月12日至14日訪台，期間將晉見總統賴清德、副總統蕭美琴，並將拜會前總統蔡英文，以及國安會秘書長吳釗燮等人。

外交部傍晚發布新聞稿指出，訪團由日本前防衛大臣石破茂眾議員、前外務大臣前原誠司眾議員擔任共同團長，團員包括前防衛大臣中谷元眾議員、前防衛副大臣長島昭久眾議員、前防衛副大臣渡邊周眾議員及前首相輔佐官北神圭朗眾議員等6名國會議員，外交部對訪團來台訪問表達誠摯歡迎。

外交部說明，訪團在台期間將晉見總統賴清德、副總統蕭美琴，並將拜會前總統蔡英文，及國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、國防部長顧立雄與台灣日本關係協會會長蘇嘉全等人，就促進台日安全保障等議題交換意見。

外交部指出，此次「思考日本安全保障議員之會」訪團團員皆為熟悉國防安全及區域情勢的專家，並曾在日本政府部門擔任防長及外長等重要職務。

外交部強調，在當前威權主義國家不斷挑戰以規則為基礎的國際秩序，造成區域緊張情勢持續升溫的狀況下，外交部期盼藉由該團訪台交流促進台灣與日本等理念相近國家的合作，並強化全球民主陣營的韌性，共同維護台海及印太區域的和平穩定與繁榮發展。

外交部 日本 石破茂 賴清德

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