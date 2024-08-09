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黃國昌要求NCC名單撤翁柏宗 吳思瑤：有意見就在審查中挑戰

中央社／ 台北9日電
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，審查NCC人事同意權的重要前提，是行政院應先撤回主委被提名人翁柏宗並重提。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，付委名單已包含翁柏宗，讓人事同意權進入審查才是正辦。

民進黨團近日主張立法院於8月中旬召開臨時會，處理考試委員和國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權，黃國昌今天受訪表示，當初民眾黨團提出7月16日延會處理人事案時，民進黨團悍然拒絕，現要用極度壓縮的時間審查人事同意權，讓人無法理解民進黨團的邏輯。

黃國昌質疑，若考委同意權行使很重要，為何總統送交提名人選到立法院後，民進黨團從未要求召開全院委員會審查；目前行政院送交的NCC主委被提名人是翁柏宗，但依照新修正的NCC組織法，翁柏宗連被提名為委員的資格都沒有。

他指出，行政院不重提，等同要求朝野黨團審查一位根本不具資格的NCC主委，「這不是一件超級荒謬的事嗎？」

黃國昌表示，立法院開始審查NCC的人事同意權有個重要前提，就是行政院應先把不符合資格的主委被提名人翁柏宗撤回並重新提名，因為現在的被提名人，根本不符被提名資格。

對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤回應，黃國昌講這麼多，完全不知所云，她只問「民眾黨要不要處理NCC及考試委員的人事同意權？」

吳思瑤指出，朝野3黨當初在5月中旬協商立法院延會時間，3黨都有默契「人事同意權在8月以召開臨時會方式處理」，黃國昌現在撕毀朝野共識，況且全院委員會是由朝野協商、或立法院長召集協商何時及如何處理，請黃國昌不要再「以問答問」。

至於NCC部分，吳思瑤說，立法院院會遲至7月12日將NCC人事同意權付委，名單中就包含翁柏宗以主委被提名人身分在列，民眾黨團當時未表示異議，現在才質疑翁柏宗的資格要件問題，本末倒置。

吳思瑤指出，NCC人事同意權已進入審查程序，若黃國昌對任何一位被提名人有意見，就在審查程序中提出挑戰，而不是放著程序不處理，讓NCC人事同意權進入審查才是正辦。

NCC 吳思瑤 翁柏宗 黃國昌

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