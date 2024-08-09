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游淑慧再揭「京華煙雲」公文 批柯：別無賴不認帳

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議員游淑慧。圖／聯合報系資料照片
北市議員游淑慧。圖／聯合報系資料照片

前台北市長柯文哲任內將京華城土地容積率提高至840%，有圖利之嫌。台北市議會京華城案專案小組召集人游淑慧今在臉書指出，在調查工作中，小組大概閱覽了10幾冊厚厚文件記錄，發現幾個詭異之處，柯文哲當了8年市長，如果連親批公文、親裁指示都要不認帳「這叫無賴強凹」。

游淑慧諷柯文哲，「京華煙雲123」1個交辦單、2分公文親簽、3次會議指示；還發現一，府外委員有意見不在少數，卻被忽略；二，府內官員集體噤聲，一反過去京華城案的態度；三，柯前市長對於單一財團個案，參與太多。

游淑慧說，柯文哲有1紙陳情信處理交辦單、2分容積關鍵公文親簽、3次會議指示協助，不只他之前辯稱的轉送陳情信，也不只之前有議員發現2分關鍵公文的親簽。其實更有3次會議中，柯文哲都有親自指示。會議地點都在市政大樓11樓吳三連廳。

游淑慧指出，第一次會議指示日期是109年03月10日下午15時45至16時15分，柯文哲裁示，有關京華城容積率疑義，請陳情人將訴求方案函送都發局，俾提市都委會研議。

她說，這讓該案得以跳過正常程序，進入都委會研議的關鍵指示，也是台北市都委會罕見為私人自提開發案進行研議的個案。

第二次會議在110年04月21日下午15時至15時30，市長裁示「請都發局擔任PM，俟京華城送件後盡速積極協助辦理，並向議員說明進度」游淑慧說，當京華城自提容積獎勵案進都委會討論後，就引發多位府外委員質疑和不安，並有人堅決反對。而彭振聲前副市長只好先將本案另行成立專家會議、單獨拉出討論。

游淑慧說，但在110年3月18日專家會議中，仍有多位委員持續表達質疑。都委會大會中被卡關，另外成立的專家小組會議，委員還是不想背書。結果柯文哲不是採納尊重有質疑的專家意見，而是在4月21日繼續加碼指示，「要求都發局要負責任幫忙當PM，還要盡速協助辦理」。

柯文哲第3次會議裁示，是在110年08月10日下午16時30至17時10分，柯文哲裁示「本案請彭副市長擔任PM，俟業主提送資料及相關說明後，協助盡速提都委會大會審議，並依委員會審議結果辦理」。

游淑慧說，拉高層級，直接交代要彭副市長擔任PM，也直接要求要把業主提案，盡速提都委會大會審議。110年9月9日，都委會783次會議就火速通過了京華城所提的20%百億容獎案。

議員游淑慧公布京華城專家會議中，有多位委員持續表達質疑。圖／取自游淑慧臉書
議員游淑慧公布京華城專家會議中，有多位委員持續表達質疑。圖／取自游淑慧臉書
議員游淑慧公布京華城專家會議中，有多位委員持續表達質疑。圖／取自游淑慧臉書
議員游淑慧公布京華城專家會議中，有多位委員持續表達質疑。圖／取自游淑慧臉書

柯文哲 游淑慧

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