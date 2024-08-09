【重磅快評】劉世芳要當羅賓漢？先讓地方富起來再說

内政部要求各縣市區段徵收、市地重劃等土地開發案須保留3％至5％用地，以專案讓售方式賣給中央興建社宅，被藍營批是「強盜中央，弱勢地方」；台中市長盧秀燕呼籲中央釋出土地，不要富人搶劫窮人。未料中央非但沒有善意回應，內政部長劉世芳今天還說「不是讓售，而是直接提供給我們來蓋」，簡直比強盜還要強盜。

台中市議會日前舉行定期會，市府提出社宅專案報告，有議員不滿中央要求地方土地開發案須保留5%用地讓售給中央，根本是「強盜中央，弱勢地方」；也有人質疑，台中社宅已經超標，反而中央進度落後，台糖有這麼多土地，為什麼中央不自己蓋？

台中市長盧秀燕有感而發，指光台糖在台中土地就有1700公頃，中央是土地大戶，是各縣市政府的好幾百倍，地方政府財政非常窮，不得已出售土地，主要是挹注預算短差，建議中央從各部會與國營事業本身的土地留地，「不要富人搶劫窮人」。

地方財政困頓，是中央與地方關係長期緊張的重要原因之一，所以藍白才要手推動財政收支劃分法修法，要求中央釋出15%稅收、約5133億元給挹注地方；不過，行政院和民進黨團採觀望態度，能否修法成功，仍是未定之天，即使修法，日後會不會步上國會改革法案釋憲的後塵，也有待觀察。

只是在財劃法修法之前，內政部劉世芳就擺出強悍態勢，今天到台中主持社宅動土時，她表示為多元取得土地，除國公營事業提出土地清單，藉由都市計畫手段，讓地方在開發過程中提供土地給社宅使用，「不是讓售，而是直接提供給我們來蓋」。她並強調，這樣才能提供年輕人或經濟弱勢族群平價或低價社宅使用。

如果劉世芳這番說法就是政策，她可以說是歷來最強勢的內政部長了。因為地方開發區土地保留3%至5%讓售中央興建社會住宅，是內政部前部長林右昌在去年4月邀集縣市政府討論方案，去年12月行政院會才通過「提升社宅用地供給精進措施」，政策才上路半年多，劉世芳就翻桌不認，連讓售都免了，打算不花一毛錢就要直接拿走土地，如此強悍，還真是少見。

但劉世芳可能對於地方財政並不清楚，重劃區抵費地一直是地方土地開發的重要財源，非但盧秀燕當市長如此，過去林佳龍在台中市長任內也是仰賴抵費地標售來推動開發案，歷來綠營執政的縣市長也無一例外。劉世芳說地方土地要直接給中央，要不要先問問林佳龍、陳其邁、黃偉哲等人？

再者，劉世芳說地方直接提供土地給中央，未來興建社宅才能以平價或低價方式提供給年輕人或經濟弱勢族群使用，其實是慷地方之慨；社宅既是國家社福一環，讓售為何就不能成為中央負擔的成本？左手袋的錢改放右手袋，對國人來說又何差別？劉世芳要做體制內的羅賓漢，如果得到掌聲也是虛幻，真的要做強盜，也得讓地方先富起來再說。