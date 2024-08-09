20年交情！朱立倫見AIT處長谷立言 提「2D戰略」護台民主

美國在台協會（AIT）新任處長谷立言（Raymond Greene）今天率AIT政治組官員拜會國民黨主席朱立倫，朱立倫表示，深化台美關係在台灣擁有跨黨派的高度共識，國民黨作為立法院最大黨，絕對會以負責任的態度，以「強化國防」與「交流對話」的「2D戰略」守護台灣民主。

國民黨表示，朱立倫歡迎谷立言處長第三度派駐台灣，本次榮升處長，相信其絕對能為台美關係的現在與未來，打下更堅實的基礎，且兩人是認識逾20年的老朋友，會談現場氣氛融洽，雙方就台美關係進行意見交換，共同展望更多不同層面、議題的合作與交流。國民黨立委許宇甄也陪同會見。

朱立倫強調，國民黨會秉持「親美友日和陸」的政策路線，透過黨中央、智庫、黨團、以及黨駐美代表處，從科技、教育、青年、經貿等多個層面全面擴大對美政黨外交。

國民黨指出，朱立倫自擔任桃園縣長即與谷立言處長熟識，雙方超過20年的交情，及谷立言處長於日本、中國大陸、菲律賓的派駐經驗，都讓國民黨對台美關係的未來充滿信心。