籲藍聲援翁曉玲 蕭旭岑：用「我是台灣人也是中國人」與綠區隔

馬英九基金會執行長蕭旭岑今天接受「歷史易起SHOW」專訪時，公開聲援國民黨立委翁曉玲「中國人的驕傲」說法。蕭旭岑也呼籲國民黨同志要一起聲援翁曉玲，當民進黨是用「我是台灣人，不是中國人」策略，國民黨應該採「我是台灣人，也是中國人」做為區隔，否則政權將拿不回來。

蕭旭岑表示，從兩岸根本大法、法律、歷史、文化、血緣，兩岸都是中國人，這是無庸置疑的。中華民國憲法規定，台灣地區與大陸地區都屬中國，也就是中華民國，翁曉玲說「中國人的驕傲」有什麼錯？什麼時候變成稱呼自己是中國人，都需要去道歉？

蕭旭岑表示，昨晚馬英九前總統一行才剛從泰國返國，泰國僑胞非常熱情，也非常認同馬前總統「兩岸和平與中華民族的未來」演說，大家都表示，兩岸同屬中華民族，都是炎黃子孫，兩岸才有和平的未來。蕭旭岑昨天也特別代表馬前總統致電翁曉玲，向她致意並打氣。

蕭旭岑指出，民進黨的策略就是要切割「台灣」與「中國」，但這個作法違背台灣人利益，也對兩岸關係極其負面，他呼籲真心愛台灣的在野黨與媒體人需要去撥亂反正。尤其是黨名有「中國」的「中國國民黨」，一定要出來聲援力挺翁曉玲，也讓認同自己是「中國人」的支持者不要失望。

蕭旭岑舉例，他是本省籍，出生在南投，因此他是南投人，也是台灣人，也是中國人。如果有一天，他聲稱自己「我是南投人，但不是台灣人」，那些所謂台派會不會跳腳？如果會，證明說自己「我是台灣人，但不是中國人」就是完全錯誤的說法。既然不能把南投與台灣切割，更加不能把台灣與中國切割。

蕭旭岑表示，兩岸都是中國人，因此大家為「麟洋配」奧運奪冠欣喜，看到大陸游泳好手潘展樂打破游泳世界紀錄，也同感光榮。兩岸唯有保持這樣的連結性，以及「大家都是炎黃子孫，都是中國人，只是制度不同」的想法，兩岸才會有光明的未來，否則去強化切割與分離，對兩岸都不利，尤其是愧對台灣人利益。