林飛帆遭網路攻擊 綠：系統性攻擊籲社會勿再傳播

國安會副秘書長林飛帆近日在網路遭假訊息攻擊，已向警方報案。民進黨立法院黨團今天表示，這是一個刻意的系統性攻擊，希望社會大眾及媒體不要再傳播這樣的不實訊息，否則只會讓中共系統性的攻擊得逞。

林飛帆昨天深夜在社群平台發文指出，中共當局7日大動作宣布懲治台獨頑固分子名單，8日網路上開始出現接連幾則針對他的荒謬、假訊息攻擊，一則是在臉書社團「爆廢公社」上指稱他「召妓被警方逮捕，然後被保釋」；另一則是臉書社團「爆政公社」，指稱他國安會副秘薪資比部長級高，高達新台幣25萬元，進行認知操作。

民進黨團副幹事長洪申翰今天在立法院接受媒體訪問時表示，林飛帆被中國列為懲治台獨頑固分子名單後的隔天，網路上出現大量的系統性攻擊，用各種不實的假訊息方式攻擊林飛帆。

洪申翰說，這是一個假的訊息，是一個不實的消息，是一個刻意的系統性攻擊，希望社會大眾及媒體不要再傳播這樣的不實訊息，繼續傳播這樣的訊息，只會讓中共系統性的攻擊得逞。