用別人名義開小草咖啡廳 陳佩琪道歉：已託人撤銷公司

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪今天在臉書表示，柯文哲為佈局2028總統大選想開「小草咖啡廳」，她規畫退休後有意願開店，因公務人員不可當公司負責人，所以先用別人名字開公司，等到9月退休後換自已當負責人，因店面不好找，先把公司地址設成黨部，不知道這有違法疑慮，真的很抱歉，已經託人撤銷公司。

陳佩琪指出，柯文哲一直認為2028年總統大選要成功，除基層組織和民代選舉要能上來外，其餘不足部分，就開個咖啡棧當成柯粉、小草的聚散地；她是9月27日退休，柯把經營人力動到她身上，於是開始規畫，心中已有一幅美麗的願景，想說可以在店裡幫忙沖泡咖啡，還可以在裡頭開個小型健康講座，講授醫學常識和張金堅老師教她的「咖啡對人體健康的好處」。

陳佩琪原本計畫8月6日黨慶試營運，中秋或雙十節正式開幕，但若等那時再成立公司，可能時間來不及，所以才會先用別人的名字開公司，入資十萬元，等退休後換自己當負責人，再投入自己的資金，就不會產生稅務疑慮，台北店面真的不好找，只好先將公司地址設成黨部地址，好方便接收信件。

「真的抱歉，我不知道這有違法疑慮」，陳佩琪說，聽柯文哲說好像有人去告發，要真是這樣，被罵也該概括承受，她已經託人立刻撤銷公司，還沒撤銷前也絕不會用這公司做任何運作，請大家放心。

陳佩琪感謝台中小草們，特別幫她安排咖啡講座，除請專業老師授課外，還教導實地沖泡咖啡的技巧，現在才知道，原來冰咖啡是經過一長條的冰塊杯，還是以熱水沖泡而成的，不是她原先想像的，咖啡泡完拿去冰箱冰，就是冰咖啡，不管技能最終是否有派上用場，人生下半場有機會嘗試新的工作，她是感恩的，雖然還沒開始就先陣亡，但學到的東西永遠是自己的。