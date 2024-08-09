藍批養御用律師事務所 綠：錯誤指控
國民黨文傳會主委李彥秀今天說，以新台幣30萬元替行政院打釋憲案訴訟的大恆國際法律事務所，光這2年就承接政府標案超過千萬元，民進黨拿人民血汗錢養了御用律師事務所。
民進黨發言人戴瑋姍說，這完全是錯誤指控，每個法律案件都是各別案件，相信在這次憲法法庭的表現，聲請方與相關的律師表現非常好，過去他們也都在公益上非常努力幫助社會，可受公評。
民進黨立委王定宇透過臉書公布國會職權修法釋憲案，立法院訴訟代理人費用新台幣186萬元。李彥秀今天表示，綠營昨天狂打憲法法庭律師費，結果立刻被抓包，民進黨立法院黨團、總統府、行政院、監察院共聘用10名律師，也花了將近150萬元律師費。
李彥秀說，這次以30萬元替行政院訴訟的大恆國際法律事務所，光是這兩年就承接政府標案超過千萬元，民進黨不僅利用公帑豢養1450網軍側翼，抹黑攻擊在野黨，更用人民的血汗錢養御用律師事務所。
李彥秀表示，民進黨花的錢還不僅是律師費，整個國家機器的隱形成本，更是數倍、數十倍的數目。今天會有釋憲案以及緊急處分，都是因為民進黨罔顧民意，罔顧自己過去長期堅持的民主價值，規避民意監督，對抗國會改革，才會有今天的憲法訴訟與程序。
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